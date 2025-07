È morto Alessio Gaglia, l’agente coinvolto in un incidente a Genova: era in moto e con la sirena accesa

L’agente di polizia locale di Genova Alessio Gaglia è morto dopo uno schianto stradale mentre era in servizio in moto: era stato allertato per andare sul posto di un altro incidente in città.

Un agente della polizia locale di Genova è morto dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale nel capoluogo ligure. Stando alla prima ricostruzione dell'accaduto l'uomo era in servizio in moto nel pomeriggio di ieri 18 luglio quando all'altezza di Struppa, in Valbisagno, ha attraversato un incrocio probabilmente con il semaforo rosso e la sirena accesa scontrandosi però con un'auto che stava arrivando proprio in quel momento. L'impatto è stato violento.

Subito è stato dato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasferito in ospedale il poliziotto già in gravissime condizioni. I medici lo hanno immediatamente sottoposto a un complesso intervento chirurgico per tentare di fermare l'emorragia: purtroppo però le sue condizioni non sono migliorate e alle 2.30 di oggi 19 luglio i medici dell'ospedale San Martino non hanno potuto far altro che accertare il decesso. La vittima è l'agente di 31 anni Alessio Gaglia. Nel momento dell'impatto era in servizio e stava andando sul posto di un altro incidente in città.

Non sono state ferite la donna e le sue figlie che si trovavano sull'auto: le bambine però sono state portate per accertamenti all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

In tanti ora piangono Alessio Gaglia. Era entrato nella polizia locale il 1 dicembre 2021 e nel novembre 2023 aveva preso servizio all'unità territoriale Valbisagno distretto 4. In città girava in moto. A distanza di poche ore è arrivato anche il cordoglio delle istituzioni: "La notizia non può che lasciarci profondamente sgomenti e addolorati. In questo momento i miei pensieri e quelli di tutta la Regione vanno ai suoi familiari e colleghi della polizia locale genovese, ai quali voglio esprime vicinanza e un sentito cordoglio", scrive il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

Si aggiunge anche la sindaca di Genova Silvia Salis, con la giunta e il presidente del consiglio comunale Claudio Villa: "A nome mio personale, della giunta, di tutta l’amministrazione comunale e dell’intera città, esprimo il più sentito cordoglio e vicinanza alla sua famiglia e ai colleghi del corpo di polizia locale. Insieme alla giunta ci stringiamo con affetto e riconoscenza a tutte le persone a lui care, in questo momento di profondo dolore".