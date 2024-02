È morta Maria Fida Moro, la primogenita di Aldo Moro aveva 77 anni Maria Fida Moro è morta in una clinica di Roma all’età di 77 anni. Era malata da tempo e negli ultimi giorni le sue condizioni di salute erano peggiorate rapidamente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

È morta Maria Fida Moro, primogenita dell’ex presidente del Consiglio dei Ministri Aldo Moro ucciso il 9 maggio del 1978 dalle Brigate Rosse. La donna, 77 anni e da tempo residente a Fiano Romano, si è spenta oggi in una clinica di Roma. A quanto si apprende, era malata da tempo e negli ultimi giorni le sue condizioni di salute erano peggiorate rapidamente.

A dare la notizia all’Agi della morte della donna è stato il figlio Luca Moro aggiungendo che i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata. Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa stamane ha comunicato la morte della figlia del leader della Dc nell’aula di Palazzo Madama.

Maria Fida Moro è stata senatrice nella X legislatura, dal 1987 al 1992, eletta con la Dc e passata poi al gruppo di Rifondazione comunista come indipendente per approdare, infine, al misto. Nel 2016 si era candidata al Comune di Roma come capolista di ‘Più Roma – Democratici e Popolari' a sostegno di Roberto Giachetti. Ha raccontato la storia della sua famiglia nel libro "La casa dei cento Natali", edito da Rizzoli.

In occasione del 40esimo anniversario della scomparsa di Aldo Moro, Maria Fida annunciò davanti le telecamere di Fanpage.it l'intenzione di voler denunciare lo Stato Italiano al Tribunale Internazionale dei Diritti dell'Uomo dell'Aja: "Denuncio lo Stato al Tribunale dell'Aja, insieme a mio figlio abbiamo pubblicato un appello-petizione perché sia applicata la legge in favore delle vittime del terrorismo anche nei confronti di Aldo Moro. Ma soprattutto perché papà non deve essere discriminato a sua volta. Molte persone hanno lucrato su di lui ma nessun politico fino ad oggi ha sostenuto il nostro appello. Infine chiediamo che il lavoro della seconda Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e l'omicidio di Aldo Moro venga divulgato perché contiene moltissime conclusioni che ribaltano le verità ufficiali".