È Livio Fassinotti il turista italiano investito e ucciso durante una tappa del rally Parigi-Dakar Il 69enne Livio Fassinotti è stato travolto e ucciso durante la nona tappa del rally Parigi-Dakar 2023. Il turista italiano è stato investito dal pilota ceco Ales Loprais mentre scattava una foto.

A cura di Chiara Ammendola

Il mezzo di Ales Loprais e Livio Fassinotti

Si chiama Livio Fassinotti, il turista italiano travolto e ucciso durante una tappa del rally Parigi-Dakar 2023. L'uomo, 69 anni, piemontese, residente a None (Torino), è stato investito mentre era intento a scattare alcune foto durante la nona tappa in corso in Arabia Saudita.

Il drammatico incidente è avvenuto martedì sera nel tratto tra Riad e Harad. L'uomo, che a Natale aveva annunciato ad amici e parenti la sua imminente partenza per l'Arabia Saudita, vista la sua passione i deserti, è stato travolto dal mezzo guidato da dal pilota ceco Ales Loprais.

Livio Fassinotti

Stando a quanto ricostruito finora sembra che Fassinotti si fosse nascosto dietro una duna di sabbia per scattare alcune foto, una posizione che però lo avrebbe reso invisibile al passaggio dei mezzi, tanto che Loprais avrebbe investito senza nemmeno accorgersene.

“Vorrei esprimere le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Sono terribilmente dispiaciuto per quanto accaduto. Mi perseguiterà per il resto della mia vita”, le parole pronunciate in un video pubblicato sui social dal pilota Ales Loprais.

Dopo l'incidente, come ha annunciato l'organizzazione della Parigi-Dakar, Loprais si è ritirato. “Devastato dallo sfortunato incidente – si legge sulla pagina Facebook dell'evento – il pilota ceco si è subito reso disponibile a supportare le autorità locali nelle loro indagini. Di conseguenza non ha potuto continuare la gara. Gli organizzatori del rally si uniscono a lui nel porgere le loro condoglianze alla famiglia e agli amici dello spettatore”.