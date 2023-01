Tragedia alla Dakar, muore uno spettatore italiano: travolto mentre si trovava dietro una duna Uno spettatore italiano è morto dopo essere stato travolto da un mezzo in gara durante la nona tappa della Dakar 2023: era appostato dietro una duna. Inutili i soccorsi con l’uomo che è deceduto in elicottero.

A cura di Michele Mazzeo

Una tragedia sconvolge la Dakar 2023. Uno spettatore italiano è morto durante la nona tappa del rally raid più celebre al mondo in seguito ad un drammatico incidente. L'uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, appostato dietro una duna per seguire la speciale che portava la carovana da Riyadh a Haradh è stato travolto da un mezzo in gara ed è deceduto in elicottero durante il trasporto verso l'ospedale.

Ad annunciarlo sono gli organizzatori della Dakar 2023, l'Amaury Sport Organization, in un breve comunicato stampa: "Uno spettatore di origine italiana che si trovava dietro a una duna è stato coinvolto in un incidente sul percorso del rally. Lo spettatore è stato evacuato in elicottero per ricevere assistenza medica, ma purtroppo è deceduto durante il trasferimento verso l'ospedale" recita difatti la nota che conferma la prima tragedia di quest'edizione del rally raid più duro del mondo che si svolge nel deserto dell'Arabia Saudita.

Questa volta dunque, contrariamente a quanto avvenuto quando Peterhansel si è trovato davanti all'improvviso tre spettatori dietro una duna, il pilota non è riuscito ad evitare l'impatto con lo spettatore dando così luogo al tragico impatto. Gli stessi organizzatori hanno inoltre sottolineato come sono tuttora in corso le indagini per determinare le circostanze ed eventuali responsabilità dell'incidente che ha portato alla morte dell'italiano che stava assistendo alla Tappa 9 della Dakar 2023 e che, a tempo debito, fornirà ulteriori aggiornamenti a riguardo.

La stessa tappa aveva visto il brutto incidente occorso al pilota Carlos Sainz Sr. che, epicamente, una volta salito sull'elicottero di soccorso ha fatto fare marcia indietro al pilota per riprendere la corsa dalla quale però, a fine giornata, si è dovuto definitivamente ritirare. Una giornata triste dunque per la Dakar ulteriormente peggiorata dopo la notizia della morte dello spettatore italiano.