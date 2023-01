Paura alla Dakar 2023: tre spettatori scelgono il posto sbagliato, Peterhansel non può vederle Durante la quinta tappa della Dakar 2023 dopo aver risalito una duna nel deserto il pilota francese Stéphane Peterhansel si è improvvisamente trovato davanti tre spettatori comodamente seduti: la tragedia per fortuna è stata soltanto sfiorata.

A cura di Michele Mazzeo

La quinta tappa della Dakar 2023 si sarebbe potuta concludere in tragedia, ma per fortuna ce la si è cavata soltanto con un enorme spavento. Dopo le polemiche scatenate dalla decisione presa dalla FIA dopo la quarta tappa, infatti, durante la successiva frazione del Rally Raid più duro e più prestigioso al mondo in cui si attraversava il deserto dell'Arabia Saudita si è temuto il peggio quando il francese Stéphane Peterhansel, leggenda della Dakar e anche quest'anno in lotta per il successo finale nella categoria auto, stava risalendo una parete scoscesa di sabbia per svettare su una duna sulla quale erano comodamente posizionati tre spettatori che volevano assistere da un posto privilegiato al passaggio delle stelle del rally raid mondiale.

Il pilota transalpino non si aspettava che una volta scollinato con la sua Audi si sarebbe trovato dinanzi tre persone tranquillamente sedute (che ovviamente non sarebbero dovute essere lì). Arrivato in cima alla duna la tragedia sembrava ormai inevitabile ma, la prontezza di riflessi dello stesso Peterhansel da un lato (capace di mantenere il controllo della vettura nonostante una visibilità pari a zero e l'improvviso ostacolo trovato nel suo incedere nel deserto) e quella dei tre uomini che sono riusciti a scansarsi in tempo, ha fatto sì che ad essere travolte dall'auto del francese fossero soltanto le sedie su cui i tre incauti spettatori erano seduti.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e, brividi a parte, il mitico pilota d'Oltralpe ha potuto riprendere tranquillamente la sua gara e continuare la sua lotta per il titolo con le altre due leggende della Dakar Carlos Sainz senior e Nasser Al-Attiyah.

Leggi anche La Dakar è diventata un Rally Raid per soli ricchi: quanto costa partecipare alla corsa nel deserto

L'episodio ha comunque creato delle polemiche: in molti si sono chiesti come fosse possibile che quei tre uomini si trovassero in mezzo al percorso della tappa del Rally Raid nonostante le ferree regole sulla sicurezza imposte dall'organizzazione. Ovviamente, le responsabilità degli organizzatori in questo caso sembrano essere minime: data la grandezza del luogo in cui si corre, l'immenso deserto saudita, appare del tutto impossibile per loro setacciare ogni duna presente sul percorso.