Due donne travolte da un’auto nel parcheggio della spiaggia: una muore, l’altra ferita Un uomo ha perso il controllo della sua vettura e ha travolto cinque auto ferme nel parcheggio della spiaggia di Badesi, nei pressi di Sassari. Nell’incidente è morta un’anziana di 75 anni. Ricoverata l’amica che era con lei al momento dello schianto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una donna di 75 anni della provincia di Novara è morta dopo essere stata investita alle 11 di questa mattina nei pressi di una spiaggia di Sassari. Fernanda Leonardi, così si chiamava la vittima, è stata travolta da un'auto a Badesi, nei pressi del parcheggio della spiaggia Li Junchi. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Valledoria, l'automobilista avrebbe perso il controllo della sua Audi Q5 andando a sbattere contro cinque veicoli in sosta.

Secondo quanto reso noto, la donna si trovava con un'amica accanto a uno dei veicoli parcheggiati nell'area di sosta per le automobili. Le due avrebbero dovuto recarsi in spiaggia per trascorrere insieme una giornata di relax. Stando alla versione dei fatti fornita dai testimoni, le due settantenni erano arrivate in spiaggia sulla stessa vettura e avrebbero dovuto andare via insieme. L'amica della vittima, un'anziana di 73 anni, è stata ricoverata all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari a causa di alcune ferite riportate nell'incidente. La donna sarebbe fortunatamente cosciente.

A nulla è valso l'intervento tempestivo del 118. Per l'anziana di 75 anni non vi è stato purtroppo nulla da fare. I medici hanno solo potuto constatarne il decesso. L'amica della vittima, invece, è stata subito trasportata presso il nosocomio di Sassari. Sec0ndo il personale ospedaliero, dovrebbe cavarsela con diversi giorni di prognosi.

Sul posto è arrivato il pm di turno della Procura di Tempio Pausania. Le forze dell'ordine svolgeranno ulteriori accertamenti per definire la dinamica dei fatti. L'autista della Audi Q5 si sottoporrà ad esami medici per verificare la sua negatività ad alcolici e droghe. Per il momento gli agenti non escludono alcuna pista, ma si propende per un tragico incidente costato la vita a un'anziana.