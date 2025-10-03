Due anni fa moriva Pierina Paganelli, la legale dei figli: “La verità è seconda vittima di questo delitto”

Due anni fa moriva Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate a Rimini. In carcere per il delitto vi è Louis Dassilva, che da sempre si dichiara innocente. La legale Monica Lunedei, che assiste i figli di Paganelli, nel giorno dell’anniversario: “La verità è stata la seconda vittima del delitto, i figli di Pierina vorrebbero riportarla al centro della narrazione in tribunale”.

Pierina Paganelli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio di Pierina Paganelli a Rimini ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 3 ottobre del 2023 veniva uccisa in via del Ciclamino, a Rimini, Pierina Paganelli. La 78enne è stata colpita nel garage del suo condominio con 29 coltellate e per il delitto è attualmente in carcere Louis Dassilva, il vicino di casa ex amante di Manuela Bianchi, nuora della vittima.

Dal 3 ottobre di due anni fa, tante sono le cose successe. Nel luglio del 2024 è stato arrestato Dassilva, che si è sempre dichiarato innocente. Nel marzo di quest'anno, l'ex amante del 34enne, Manuela Bianchi, ha fornito una nuova versione della mattinata del ritrovamento del cadavere della 78enne nel garage di via del Ciclamino. La confessione le è valsa un'indagine per favoreggiamento.

Il 4 marzo, infatti, interrogata dagli inquirenti, ha smentito di aver trovato da sola il cadavere della 78enne, rivelando di aver incontrato Dassilva in garage e di aver ricevuto da lui istruzioni su cosa fare dopo aver saputo della presenza di un corpo senza vita.

Lo stesso racconto è stato confermato da Bianchi nell'incidente probatorio sostenuto il 26 marzo 2025. Ora il prossimo 20 ottobre si tornerà in Corte d'Assise per decidere su 4 eccezioni sollevate dai difensori di Dassilva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi. Tra queste vi è anche la nullità dell'interrogatorio di Bianchi. Se accolta, la nuora della 78enne potrebbe essere chiamata a testimoniare in aula mentre il matrimonio con il figlio della vittima, Giuliano Saponi, sembra ormai essere giunto al termine.

Dall'altra parte dell'aula di tribunale, infatti, restano i figli di Pierina, Giacomo, Chiara e Giuliano Saponi, in attesa di ricevere giustizia. "Dopo tutto questo tempo vorremmo che l'attenzione tornasse sulla vera vittima di questa tragedia, Pierina – spiega a Fanpage.it l'avvocata Monica Lunedei, che segue i familiari di Paganelli -. In quest'ultimo anno tutto si è concentrato su un contorno di false informazioni trasmesse dai social. Il desiderio dei figli a due anni dal delitto è quello di tornare a parlare della verità".

"Oggi vorremmo la verità, riportare la realtà di questo processo al centro dell'attenzione. La vera vittima in questo frangente, oltre a Pierina, è la verità. Ignorarla ha causato grande sofferenza a questa famiglia dopo la perdita. Le false informazioni sui social hanno solo peggiorato questo malessere e il costo emotivo è stato alto. La preghiera che i figli di questa donna vorrebbero fare oggi è proprio questa".

"La verità e l'interruzione della falsa propaganda online possono risparmiare tanto dolore inutile a persone che hanno perso la madre in circostanze violente e tragiche – ha continuato Lunedei -. Questo è al momento il più grande desiderio della famiglia Saponi adesso".