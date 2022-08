Drone becca piromane che appicca un incendio in Calabria. Il presidente Occhiuto: “Tolleranza zero” In Calabria sono stati “assoldati” droni a tutela del patrimonio boschivo: un piromane è stato fermato. Il presidente della Regione, Occhiuto: “Su misure antincendi si fa sul serio! E i risultati si vedono. Tolleranza zero”.

A cura di Ida Artiaco

"In Calabria su misure antincendi si fa sul serio! E i risultati si vedono… tolleranza zero".

Lo ha scritto ieri su Facebook il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, spiegando, con tanto di video, di aver fermato l'ennesimo piromane che stava mettendo a rischio il territorio.

Qui addirittura i droni sono stati "assoldati" a tutela del patrimonio boschivo. E proprio grazie all'uso di queste apparecchiature che è stato fermato un uomo mentre tentava di appiccare un rogo.

"Grazie al monitoraggio della Regione – ha scritto Occhiuto nel post – abbiamo salvato, per l'ennesima volta, la natura calabrese da un incendio. Già segnalato alle autorità competenti".

"Anche oggi abbiamo identificato una persona, nel corso di un incendio – nascosta tra le sterpaglie – con in mano una tanica di benzina. Abbiamo video, foto e materiale sufficiente che servirà alle autorità competenti per stabilire la verità. Ricordo a tutti che per i reati ambientali sono previste pene sino all’arresto. Attenzione. Con il fuoco non scherziamo", aveva già scritto Occhiuto.

Il quale aveva mostrato anche due foto: in un caso si vede un uomo nelle campagne di Cutro, nel Crotonese, con in mano una tanica di benzina, nell'altro l'area ripresa dall'alto in cui si è sviluppato un incendio.

Occhiuto ha chiesto "di condividere al massimo questo messaggio, perché tutti devono sapere che da quest'anno in Calabria riusciamo a scovare chi appicca incendi e distrugge la nostra Regione".

Quello degli incendi è uno dei temi più scottanti degli ultimi giorni, complice anche le temperature record che si sono verificate nelle scorse settimane.

Secondo l'analisi di Coldiretti su dati Effis della scorsa settimana, l'Italia brucia con 5 grandi incendi ogni giorno dall'inizio dell'estate con migliaia di ettari di boschi e campi in fumo da Nord a Sud e danni dall'ambiente al turismo.