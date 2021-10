Drammatico schianto in auto: blocco motore si stacca dal veicolo, 23enne muore a Treviso La tragedia si è consumata poco prima dell’alba di domenica nel territorio del comune di Caerano San Marco, in provincia di Treviso. Un ruolo chiave alla base dell’incidente stradale mortale lo avrebbe avuto l’alta velocità della vettura. A confermarlo il ritrovamento del blocco motore in un fossato a diversi metri di distanza dall’auto.

A cura di Antonio Palma

Un ragazzo di 23 anni è morto tragicamente nelle scorse ore a seguito di un drammatico incidente stradale nel Trevigiano. La vittima è Catalin Costantin Babota, un giovane di origini romene ma residente a Riese Pio X, sempre in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata poco prima dell'alba di domenica nel territorio del comune di Caerano San Marco. Il ventitreenne era al volante di una bmw e stava tornando a casa quando, all'altezza di una curva in via Monte Grappa, per motivi ancora tutti da accertare, ha improvvisamente sbandato finendo fuori strada dove ha concluso la sua corsa con un violento schianto frontale contro il muretto di un'abitazione della zona.

Uno schianto così violento che il blocco motore si è staccato dal veicolo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi medici, per il 23enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. La vittima del terribile incidente stradale è stato estratto ancora vivo dall'abitacolo della vettura da vigili del fuoco di Montebelluna accorsi sul posto poco dopo lo schianto, intorno alle 5 del mattino, ma poco dopo è deceduto. I sanitari del Suem 118 hanno provato di tutto per salvargli la vita ma alla fine si sono dovuti arrendere e dichiararne il decesso: troppo gravi si sono rivelate le ferite riportate nell'impatto.

Secondo i primi rilievi da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, un ruolo chiave alla base dell'incidente stradale mortale lo avrebbe avuto l'alta velocità della vettura che procedeva in direzione Asolo. A confermarlo il ritrovamento del blocco motore in un fossato a diversi metri di distanza dall'auto. L'auto era di proprietà del datore di lavoro del giovane che lavorava come pavimentista per una ditta di Riese.