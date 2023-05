Dramma sulla statale, auto sfonda guardrail e cade dal cavalcavia: 51enne muore dopo volo nel vuoto Un’auto ha sfondato il guardrail precipitando giù da un cavalcavia sulla strada Statale 131 nella città metropolitana di Cagliari. I vigili del fuoco che hanno estratto il 51enne dalle lamiere contorte dell’abitacolo ma ormai era troppo tardi.

A cura di Antonio Palma

Terribile incidente stradale nelle scorse ore sulla Statale 131 nella parte meridionale della Sardegna. Un’auto ha sfondato il guardrail precipitando giù da un cavalcavia nel tratto tra Sestu e San Sperate, nella città metropolitana di Cagliari. A bordo vi era solo il conducente, un uomo di 51 anni di Sestu che è morto praticamente sul colpo.

La tragedia nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 3,15 del 5 maggio. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto effettuata dagli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto, l'uomo a bordo della sua Opel stava percorrendo la rampa del cavalcavia per immettersi sulla rotonda quando, per cause ancora da accertate, ha sbandato schiantandosi contro il guardrail prima di precipitare nel vuoto.

La vettura ha divelto le protezioni laterali di metallo ed è volata nel vuoto per alcuni metri. Nel volo l’auto si è ribaltata schiantandosi al suolo col tetto, completamente distrutta. In quel momento era buio ma a lanciare l’allarme sono stati altri automobilisti di passaggio che hanno messo in moto la macchina dei soccorsi con una chiamata di emergenza.

Sul luogo della tragedia sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto il 51enne dalle lamiere contorte dell’abitacolo affidandolo ai sanitari del 118 ma per lui era ormai troppo tardi. I medici hanno solo potuto accertarne la morte.

I Vigili del Fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Per gli accertamenti e i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Sanluri. Le indagini sono in corso. Non si esclude che l'uomo possa avere avuto un colpo di sonno e che per questo sia finito fuori strada.