Dramma nel piazzale della fabbrica, operaio travolto e ucciso da camion in manovra La vittima è stata travolta e uccisa da un autocarro che stava facendo manovra nel piazzale della fabbrica a Montorio Veronese.

A cura di Antonio Palma

Ennesima tragedia su lavoro nella mattinata di oggi, lunedì 3 ottobre. Un operaio di 40 anni è morto tragicamente mentre svolgeva alcuni lavori di manutenzione nell'area antistante un capannone industriale di un'azienda del Veronese.

L'incidente mortale sul lavoro si è consumato in pochi attimi nella mattinata di oggi, poco dopo le 10, a Montorio Veronese.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause in corso di accertamento, la vittima è stata travolta e uccisa da un autocarro che stava facendo manovra nel piazzale della fabbrica.

Purtroppo si sono rivelati inutili per lui i successivi soccorsi allertati dai colleghi e dagli altri lavoratori che erano sul posto. I sanitari del 118, accorsi sul luogo della tragedia con un’automedica ed un’ambulanza, infatti non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Troppo gravi erano le ferite riportate dalla vittima nell'impatto col mezzo pesante. Il corpo esanime dell'uomo, anche lui veronese con residenza a Bosco Chiesanuova, è rimasto a tera nell'area esterna della ditta che produce silicati, a pochi passi dell’ingresso del capannone.

Secondo quanto accertato, il quarantenne non era dipendente dell'azienda ma un elettricista che stava svolgendo alcuni lavori sul posto in via Dei Peschi.

È probabile che l'uomo non conoscesse bene le manovre che si svolgevano nel piazzale e che non si sia accorto del tir in manovra mentre lavorava. Il camionista si è accorto di lui solo dopo l'impatto mortale.

Al momento però non sono ancora chiare le dinamiche esatte di quanto accaduto. Sul caso stanno indagando i carabinieri e di Verona e i tecnici dello Spisal, il Servizio di prevenzione infortuni sul lavoro, dell’Ulss 9, che sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso.