Dramma della solitudine a Lecce, donna trovata morta in casa dopo giorni: “Non la vedevamo da un po’” Ancora un dramma della solitudine, questa volta a Lecce dove una donna di 90 anni è stata trovata morta nel suo appartamento. Il decesso risalirebbe a giorni fa. L’allarme lanciato dai vicini.

A cura di Chiara Ammendola

L’intervento dei vigili del fuoco a Lecce

Aveva 90 anni e viveva da sola nel suo appartamento in centro a Lecce, la donna ritrovata morta questo pomeriggio. A fare la drammatica scoperta sono stati i vigili del fuoco che hanno effettuato un intervento in casa su richiesta delle forze dell'ordine. A lanciare l'allarme erano stato i vicini di casa della donna preoccupati perché non la vedevano da giorni.

Una volta entrati nell'appartamento situato nella centralissima via Gabriele D’Annunzio a Lecce, la squadra di soccorso ha trovato il corpo dell'anziana ormai privo di vita. Sul posto è intervenuto anche il medico legale che ha effettuato una prima ispezione cadaverica, ora sarà il magistrato a decidere se disporre eventualmente un'autopsia.

I vicini della donna hanno raccontato che la 90enne viveva da sola da quando, anni fa, era rimasta vedova. Malgrado l'età avanzata era nel pieno delle sue forze ed era una persona piuttosto vitale tanto che era solita intrattenersi anche con i vicini di casa quando li incontrava.

Leggi anche Italiana arrestata a Parigi trovata morta in carcere: aperta inchiesta

Poi l'improvvisa sparizione che ha destato qualche sospetto proprio tra i condomini che non l'hanno vista uscire per giorni: hanno provato a contattarla ma non hanno ricevuto risposta, e quando hanno visto lo zerbino arrotolato dalla squadra delle pulizie e mai riposizionato hanno deciso di allertare le forze dell’ordine.

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, sabato 18 marzo, poco prima delle 14, grazie a un'autoscala con la quale hanno raggiunto casa dell'anziana. Il personale del 118, intervenuto poco dopo, ne ha constatato il decesso che sarebbe avvenuto diversi giorni fa.