Un ragazzino di 13 anni è morto tragicamente annegano nel fiume Isonzo, nel Goriziano, dopo essere caduto in acqua senza riuscire più a riemergere. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di mercoledì durante una escursione in kayak lungo le acque del fiume al confine tra Italia e Slovenia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il minore stava partecipando a un corso-allenamento di kayak quando è avvenuto l'incidente. L'allarme lanciato dagli amici del ragazzo e dagli istruttori presenti è partito intorno alle 16.30 ma, nonostante i tempestivi soccorsi da parte dei Vigili del Fuoco sommozzatori e del personale medico sanitario giunto sul posto, per il tredicenne non c'è stato nulla da fare.

I soccorsi hanno scandagliato tutta la zona la zona lungo le due sponde del fiume nei pressi di Solkan, frazione di Nova Gorica dove vi sono rapide usate spesso per gare di canoa e kayak, ma purtroppo le ricerche si sono concluse poco dopo nel peggiore dei modi: col ritrovamento del corpo senza vita del ragazzino. Il tredicenne vittima del drammatico incidente è un minore di nazionalità slovena, residente a Nova Gorica, in prossimità del confine con l'Italia. Secondo quanto si è appreso, la vittima indossava anche il giubbotto di salvataggio ma nemmeno questo è stato sufficiente per salvarlo perché, per una serie sfortunata di eventi, la corrente del fiume lo avrebbe spinto sotto una roccia con la propria imbarcazione impedendone la risalita. Gli amici e gli istruttori hanno assistito all'intera scena senza poter fare nulla per salvarlo.

Nella stessa zona, l'estate scorsa, un bambino di 10 anni di Lubiana è annegato durante una nuotata quando il livello dell'acqua dell'Isonzo è salito improvvisamente e ha iniziato a trasportare il bambino in direzione delle rapide del fiume. Anche in quel caso la corrente lo ha travolto e trascinato via e solo in seguito è stato tirato fuori dall'acqua dai soccorritori subacquei ormai senza vita.