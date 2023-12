Dramma a Venezia, bimbo di 8 anni muore improvvisamente dopo malore nella notte: disposta l’autopsia Lutto a Venezia per la morte di un bimbo di soli 8 anni dopo un malore improvviso tra mercoledì e giovedì scorsi: sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte, che al momento restano un giallo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ha avuto un malore improvviso ed è morto dopo il ricovero in ospedale per cause che restano un mistero e che solo l'autopsia potrà chiarire. Dramma a Venezia per il decesso di un bambino di soli 8 anni.

Come riporta Il Gazzettino, il piccolo si è sentito male tra mercoledì e giovedì scorso. I genitori lo hanno subito portato al punto di primo intervento del Lido al monoblocco e poi al pronto soccorso dell'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo.

Ma per lui non c'è stato nulla da fare. Ne è stato dichiarato il decesso intorno alle 17 di giovedì. I sanitari stavano pensando anche di trasferirlo in una struttura specializzata ma il suo cuore ha smesso di battere prima che fosse possibile.

Una morte che ha fatto sprofondare nel dolore la famiglia del piccolo, che frequentava la terza elementare, e che al momento non trova spiegazione. Sarà l’autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni, a dover fare chiarezza sulle cause. Dopo l'esame autoptico verrà dato il nullaosta per i funerali, per i quali manca ancora una data. La famiglia del bambino abita al Lido in via dei Pinelli, località Ca’ Bianca.

Lascia oltre ai genitori due sorelline. La mamma e il papà sono un punto di riferimento importante per la comunità cristiana ortodossa, per la quale il papà si è impegnato anche per trovare un luogo di culto in terraferma, dopo le difficoltà logistiche dei mesi scorsi. La notizia della morte del piccolo Mattia si è quindi diffusa in tutta la città, lasciando sgomenti e increduli.

"Per noi era uno di famiglia – racconta un amico a Il Gazzettino – ogni compleanno eravamo insieme con lui. Un bambino splendido e straordinario. Non ci capacitiamo di che cosa possa essere accaduto. Una tragedia immane. Ci stringiamo con affetto e grande stima alla sua famiglia. Non ci sono parole per descrivere una simile notizia. Tutti noi siamo con la famiglia".