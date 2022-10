Dramma a Novi Ligure, il suo scooter si scontra con un’auto: 15enne muore mentre va a scuola Drammatico incidente questa mattina a Novi Ligure dove un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre andava a scuola col suo scooter.

Un impatto violentissimo con un'auto è costato la vita al 15enne Edoardo Manesso, vittima di un incidente stradale questa mattina a Novi Ligure. Il giovane studente stava andando a scuola quando, giunto nei pressi della cittadina in provincia di Alessandria, è stato travolto da una vettura. Inutili i tentativi di rianimarlo: nonostante avesse il casco è morto poco dopo l'arrivo dei soccorritori.

Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente ma, stando a quanto ricostruito finora, sembra che il giovane studente si trovasse in sella al proprio scooter quando, giunto all’altezza del Forno dell’Antica Ricetta di via Raggio, a Novi Ligure è avvenuto lo scontro. Edoardo stava entrando in città da Serravalle Scrivia quando un veicolo proveniente dal senso di marcia opposto lo ha preso in pieno sbalzandolo dalla moto e facendolo finire contro una cancellata.

Alla guida del vicolo c’era una donna di 56 anni che proveniva dal senso di marcia opposto. La donna avrebbe svoltato per entrare nel parcheggio del panificio Forno dell’Antica Ricetta urtando lo scooter. Il 15enne indossava il casco integrale che purtroppo non è bastato a salvargli la vita.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno provato a rianimare il giovane per cui purtroppo non c'è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto intorno alle 7,30 di questa mattina, mercoledì 26 ottobre e sulla dinamica stanno indagando i carabinieri che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica. Edoardo viveva nel comune di Gavi e sono tanti i messaggi di cordoglio lasciati in queste ore da amici e conoscenti del giovane studente.