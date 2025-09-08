Dramma a Lazise, fiamme in un appartamento: morta una donna, il fratello prova a salvarla ma sviene per il fumo

Mariarosa Moscatelli, 72 anni, è morta a causa dell’incendio divampato nell’abitazione dove viveva con il fratello. Lui aveva provato a salvarla, ma è svenuto per le inalazioni di fumo.

È morta in camera sua, proprio dove era partito l'incendio. È successo domenica a Lazise, in provincia di Verona. Una donna di 72 anni, Mariarosa Moscatelli, ha perso la vita a causa di un incendio divampato nell'abitazione dove viveva con il fratello. Si tratta di uno stabile a due piani collocato in piazzetta Beccherie, nel centro storico del comune.

Il rogo è iniziato verso le 11:20 di ieri. I vigili del fuoco sono intervenuti velocemente, raggiungendo la casa di piazzetta Beccherie e spegnendo l'incendio. Ma ormai la donna era già morta nella sua camera da letto, il vano che più è stato colpito dalle fiamme secondo la ricostruzione delle autorità.

L'uomo, che si trovava a sua volta in casa, avrebbe provato a salvare la sorella. Non è però riuscito nell'impresa perché è svenuto, intossicato a causa delle inalazioni di fumo. È stato poi portato in ospedale in codice rosso per ricevere le cure adeguate.

Anche se l'incendio è stato spento in breve tempo, le fiamme sono state abbastanza dannose. Per questa ragione, i vigili del fuoco hanno dovuto dichiarare inagibile la zona dello stabile danneggiata dal rogoe sono attualmente a lavoro per eseguire le necessarie operazioni di messa in sicurezza.

L'appartamento in cui vivevano i Moscatelli, invece, è stato messo sotto sequestro, perché carabinieri e tecnici stanno lavorando per ricostruire le cause dell'incendio. Le due ipotesi più probabili sono un corto circuito o un guasto elettrico.