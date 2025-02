video suggerito

Dramma a Cortina, minorenne muore dopo essersi schiantato con gli sci contro un albero Incidente a Cortina d'Ampezzo: uno sciatore minorenne di nazionalità inglese è morto nel comprensorio del Lagazuoi in seguito a una caduta in pista. Inutili i soccorsi.

A cura di Susanna Picone

Drammatico incidente oggi a Cortina: uno sciatore minorenne di nazionalità inglese è morto in seguito a una caduta in pista. L’incidente è avvenuto a Cortina d'Ampezzo (Belluno), nel comprensorio del Lagazuoi. Secondo quanto si apprende, nella traiettoria il ragazzo sarebbe finito contro un albero. Il giovane sciatore è morto sul colpo: i sanitari del Suem, giunti sul posto con l'elicottero, non hanno potuto far nulla se non constatarne il decesso.

Stando a quanto ricostruito finora, il giovane stava affrontando una discesa quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo degli sci, finendo violentemente contro un albero. L’impatto è stato devastante, tanto che lo sciatore è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9.30 di questa mattina. La richiesta di soccorso è giunta alla centrale operativa del Suem, che ha fatto decollare l’elisoccorso Falco. I soccorritori sono arrivati sul posto in pochi minuti, ma per il ragazzo non c'era nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente.

Sul posto è arrivata anche l'autorità giudiziaria, che sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Articolo in aggiornamento