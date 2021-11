Dove si dovrà portare la mascherina all’aperto già da oggi, regione per regione Nei giorni in cui i contagi da Covid risalgono, il ritorno alle mascherine obbligatorie nei centri delle città (da Milano a Padova passando per Bologna) è una proposta che ha trovato molte adesioni.

A cura di Biagio Chiariello

La preoccupazione del Governo Draghi per la risalita dei contagi (ieri, 25 novembre, sono stati oltre 13mila) ha spinto il Governo all’introduzione del cosiddetto “super green pass” dal 6 dicembre anche in zona bianca e al ritorno della mascherina obbligatoria all'aperto in diverse città italiane. A firmare ieri le nuove restrizioni, tra gli altri, sono stati i sindaci di Milano, Bergamo e Bologna. Ma vediamo nel dettaglio come si stanno muovendo le varie amministrazioni.

Le regioni dove la mascherina è già obbligatoria

L'obbligatorietà del dispositivo di sicurezza anche all'aperto non è mai stato eliminato nella Campania guidata da Vincenzo De Luca. Il Piemonte invece la mantiene ma solo attorno agli edifici scolastici. E da circa una settimana è tornata pure in Sicilia.

Lombardia

Obbligo di mascherine all'aperto in centro a Milano per contenere la quarta ondata di Covid. Lo prevede l'ordinanza approvata dal Comune. "Da sabato prossimo, 27 novembre, a Milano dalle ore 10 alle ore 22, tutti i giorni, sarà obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto, lungo l'asse tra piazza San Babila e piazza Castello", si legge. L'obbligo resta in vigore fino al 31 dicembre e raccoglie l'invito del prefetto ad adottare nelle città tutte le misure possibili per proteggere le persone dalla possibile diffusione del Coronavirus.

Anche a Bergamo il sindaco Giorgio Gori è andato nella direzione del collega meneghino "per evitare che ci possano essere situazioni di contagio e per cercare di arrivare a un Natale il più tranquillo possibile". L’ordinanza di Gori prevede mascherina tirata su "tutti i giorni dalle 10 del mattino alle 22 della sera" a partire dal 27 novembre. Lo stesso dicasi per Varese dove il primo cittadino, il dem Davide Galimberti, sta preparando una ordinanza che entrerà in vigore dal pomeriggio di oggi 26 novembre e avrà validità per tutto il periodo natalizio, fino al 9 gennaio 2022.

Emilia Romagna

Ed è mascherina obbligatoria all'aperto anche in centro a Bologna. Questa l'ordinanza firmata ieri dal sindaco Matteo Lepore: “Dal 26 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 nell’area del centro storico delimitata dai viali di circonvallazione” sarà obbligatorio “indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi all’aperto”.

Veneto

Dalla mezzanotte di ieri, giovedì 25 novembre, è entrata in vigore l’ordinanza voluta dal Sindaco di Padova Sergio Giordani che introduce l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto nell'area delimitata dalle mura trecentesche della città di Padova. Anche a Venezia il dispositivo di sicurezza sarà obbligatorio in alcune aree del centro storico e della terraferma in corrispondenza delle manifestazioni di Natale, nel corso delle quali si prevede un aumento dell'afflusso delle persone con conseguente possibilità di creazione di assembramenti. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Luigi Brugnaro, in riferimento ad alcuni eventi che si svolgeranno a partire dalla Festa della Madonna della Salute.