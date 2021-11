Coronavirus Italia, il bollettino di oggi: 13.764 casi e 71 morti, i dati di giovedì 25 novembre Salgono ancora i casi Covid in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati 13.764, in aumento rispetto ai 12.448 di ieri. Effettuati 649.998 tamponi, tasso di positività al 2,1% (-0,1%), mentre i morti sono 71.

A cura di Chiara Ammendola

Ancora in aumento i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore: ne sono stati 13.764, rispetto ai 12.448 di ieri. I morti segnalati nell'ultima giornata sono invece 71. È quanto emerge dal bollettino di oggi, giovedì 25 novembre, appena diffuso dal ministero della Salute. Il totale delle infezioni nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale così a 4.968.341 mentre i decessi totali dall’inizio dell'emergenza Covid-19 in Italia sono 133.486. Nell'ultima giornata sono stati eseguiti 649.998 test, tra tamponi molecolari e antigenici, con il tasso di positività che si attesta al 2,1% (-0,1%). Gli attualmente positivi salgono a quota 166.598. I guariti totali sono 4.668.257 (+6.404) . La regione con più casi giornalieri è la Lombardia.

I contagi di oggi in Italia, Regione per Regione

Sono 4.968.341 in totale i contagi registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l’incremento dei casi Regione per Regione:

Lombardia: +2.302

Veneto: +2.066

Campania: +1.110

Emilia Romagna: +1.307

Lazio: +1.276

Piemonte: +780

Sicilia:+655

Toscana: +610

Puglia: +233

Friuli-Venezia Giulia: +845

Marche: +480

Liguria: +460

Calabria: +224

Abruzzo: +272

P.A Bolzano: +547

Sardegna: +164

Umbria: +104

P.A Trento: +177

Basilicata: +29

Molise: +40

Valle d'Aosta: +83

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati analizzati in totale 649.998 tamponi, tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta così al 2,1% (-0,1%).

Ricoveri e terapie intensive

Ricoveri Covid ancora in aumento nell'ultima giornata. I pazienti totali in area medica sono ora 4.689, con un aumento di 60 unità nelle ultime 24 ore. I pazienti covid in terapia intensiva sono invece 588 (+15 rispetto a ieri) con 57 ingressi del giorno.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Stando all’ultimo aggiornamento del report sulla campagna vaccinale anti Covid del Ministero della salute con i dati di oggi giovedì 25 novembre, in Italia sono 94.381.085 le dosi di vaccino anti Covid somministrate finora. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose o il vaccino monodose che permette di completare il ciclo vaccinale sono in totale 45.530.428 corrispondenti all'84,30% della popolazione over 12. Inoltre 4.127.980 persone hanno ricevuto anche la dose booster.