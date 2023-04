Dove pioverà il 25 aprile, le previsioni meteo e le Regioni con allerta temporali Le previsioni meteo per martedì 25 aprile indicano grande alternanza tra sole e nuvole per tutta la giornata della Festa della Liberazione con piogge sparse in molte regioni e temporali attesi in particolare su Triveneto e Romagna.

A cura di Antonio Palma

Tempo ancora altamente instabile sull’Italia anche nella giornata del 25 aprile quando non mancheranno nuvole e piogge da nord a sud. Le previsioni meteo per martedì, infatti, indicano ancora tempo caratterizzato da repentini cambi di fronte e grande alternanza tra sole e nuvole per tutta la giornata della Festa della Liberazione. Piogge intense attese in particolare su Triveneto e Romagna ma anche su Marche e zone appenniniche mentre nuvolosità e piogge sparse sulle regioni tirreniche meridionali. Si tratta però delle ultime ore di questa instabilità che ha caratterizzato la Penisola negli ultimi giorni visto che in molte regioni già dal pomeriggio si assisterà ad ampie schiarite. Sarà il preludio all’avanzata dell’alta pressione e all'arrivo dell'anticiclone che nella seconda parte della settimana garantirà tempo stabile e asciutto.

Maltempo, dove sono previsti temporali martedì 25 aprile

In base ai fenomeni in atto e quelli previsti, la Protezione Civile ha lanciato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per domani, martedì 25 aprile, una allerta meteo gialla per rischio temporali su diversi settori dell’Emilia Romagna. Il bollettino nazionale di criticità e allerta è valido per Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

Le previsioni meteo per la Festa della Liberazione

Le previsioni meteo per la Festa della Liberazione indicano al nord nubi fin dal mattino su Alpi occidentali, Lombardia orientale, Emilia-Romagna e Triveneto con piogge e rovesci molto frequenti e a prevalente carattere temporalesco su Veneto e Romagna. Sul resto del nord condizioni asciutte con cielo velato o sereno. Per il 25 aprile, al Centro nubi intense e pioggia attesa su Nord toscana, Umbria, regioni adriatiche ed appennino laziale, mentre temporali interesseranno le Marche. Al sud cielo velato con addensamenti più significativi sulle regioni tirreniche e tra Molise e Puglia con deboli rovesci e qualche isolato temporale. Ovunque però tra pomeriggio e sera condizioni in netto miglioramento con ampie schiarite e attenuazione delle piogge.