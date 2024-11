video suggerito

Dove nevicherà nel weekend in Italia, irruzione di aria fredda: le previsioni e le zone coinvolte Il Week end a cavallo tra novembre e dicembre sarà caratterizzato dall’irruzione di aria fredda con un abbassamento delle temperature e possibili nevicate in quota soprattutto sugli Appennini centro meridionali. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il prossimo weekend per l'Italia sarà all'insegna del freddo e dei venti di Tramontana che spirano dal nord e che porteranno a un abbassamento delle temperature e possibili nevicate in quota soprattutto sugli Appennini centro meridionali. Tra oggi, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, diverse vette saranno imbiancate dalla neve al centro sud ma solo a quote alte.

Il Week end a cavallo tra novembre e dicembre, infatti, inizierà con tempo decisamente incerto e temperature ancora in diminuzione, specie al centro-sud, con piogge e diffuse e nevicate nella giornata di sabato, ma che via via diventerà più stabile a partire da domenica. La neve è attesa sui monti oltre gli 800-1000 metri di quota. In particolare potranno arrivare nevicate sugli Appennini e nelle aree interne tra Abruzzo e Molise. Qualche nevicata sarà possibile anche sulle aree montuose al di sopra dei 1000 metri al sud.

Meteo, neve sui rilievi centrali: le previsioni di venerdì 29 novembre

Il tempo sarà molto nuvoloso sul centro sud già da oggi, venerdì 29 novembre, con piogge, temporali e qualche nevicata sul versante adriatico dell’Appennino centrale ma oltre gli 800-1000 metri di quota, specie tra Abruzzo e Molise. In caso di precipitazioni forti non si esclude che la neve possa fare la sua comparsa anche a quote più basse. Si tratterà, però, di una situazione passeggera. Il maltempo infatti sarà in attenuazione dal pomeriggio a partire dalle regioni tirreniche.

Quanto durerà la neve e finirà l'ondata di freddo sull'Italia

Il maltempo e il freddo continuerà a insistere anche sabato 30 novembre spostandosi però verso sud dove assisteremo a rovesci sparsi, locali temporali su Sicilia e bassa Calabria tirreniche e nevicate sulle aree montuose interne al di sopra dei 1000 metri di quota. Le temperature massime in diminuzione su Alpi, Prealpi e Appennini, ma anche su regioni adriatiche centrali e regioni meridionali. Il tempo tenderà però a migliorare domenica 1 dicembre quando avremo ancora residui deboli fenomeni sulle regioni ioniche ma cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese.