Doris è scomparsa da due giorni. Ricerche in paese e nei boschi vicino Longarone Doris è alta 1 metro e 75, ha capelli e occhi castani. Chiunque l’avesse vista o abbia sue notizie è pregato di chiamare i carabinieri.

A cura di Biagio Chiariello

Una donna di 51 anni di Longarone, Belluno, è scomparsa da martedì sera – 15 novembre – quando è stata sentita l'ultima volta dai famigliari. Secondo le informazioni fornite Doris (questo il nome della donna) è alta 1 metro e 75, ha capelli e occhi castani.

Al momento i soccorritori – il Soccorso alpino di Longarone è stato attivato attorno alle 13 di oggi, giovedì 17 novembre – assieme a Vigili del fuoco e Soccorso alpino della Guardia di finanza stanno perlustrando le zone attorno all’abitato di Longarone. In ausilio i vigili del fuoco hanno fatto intervenire anche squadre speciali da Varese e unità cinofile.

Non è chiaro come fosse vestita al momento della scomparsa, ma l'appello dei famigliari e delle forze dell'ordine è di tenere gli occhi aperti e rivolgersi ai carabinieri in caso di avvistamento o di notizie che la riguardano.

IN AGGIORNAMENTO