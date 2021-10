Dora Lagreca, l’avvocato su versione fidanzato: “Nessun litigio? Lui sa verità, lei non può più dirla” “Nessun litigio? La verità la conosce solo Antonio Capasso. Dora non può più dirla”. Così l’avvocato Renivaldo Lagreca, legale della famiglia della 30enne morta nella notte tra venerdì e sabato a Potenza dopo essere precipitata dal terrazzo di casa del suo fidanzato. Il giovane è ora indagato per istigazione al suicidio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Antonio Capasso, fidanzato di Dora Lagreca, ha fatto sapere tramite il suo avvocato Domenico Stigliani di non aver litigato con la ragazza prima della sua morte. "Al massimo una discussione un po' più accesa – spiega Stigliani – ma non si può parlare di un litigio. Il mio assistito era molto innamorato della ragazza e con lei voleva iniziare un progetto di vita". Capasso continua a sostenere di aver cercato di bloccare la donna che voleva lanciarsi nel vuoto senza però riuscirci. Ora risulta indagato per istigazione al suicidio. La ragazza è precipitata dal quarto piano di uno stabile in quartiere Aurora, a Pontenza, nella notte tra venerdì e sabato scorso. I due avevano trascorso la serata in giro per locali con alcuni amici. Secondo le prime indiscrezioni, sulla strada per tornare a casa avevano iniziato a discutere. Una volta nell'appartamento, la ragazza avrebbe scavalcato la ringhiera del terrazzo ed è precipitata di sotto. A confermare la dinamica dei fatti sarà l'autopsia e gli ulteriori accertamenti delle forze dell'ordine.

"Solo una discussione? La verità purtroppo la conosce soltanto Capasso. Quello che è certo è che Dora non può più dirla" ha dichiarato l'avvocato dei familiari della 30enne, Renivaldo Lagreca. "A confermare quanto da lui detto dovranno essere gli esiti degli esami. Se asserisce di non aver davvero litigato con Dora nonostante ieri abbia detto il contrario, dovrà essere sostenuto dagli esiti delle analisi. Se così non dovesse essere, più che di verità dovremmo parlare di una sua versione e ad appurare quanto successo dovranno essere le autorità nelle quali comunque confidiamo".

Giovedì 14 ottobre i funerali di Dora Lagreca

Si terranno nella giornata di giovedì 14 ottobre, ore 10.30, i funerali di Dora Lagreca. La cerimonia si svolgerà nella chiesa di Santa Maria in Loreto, nella frazione di Arenabianca di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno. Sono attesi invece per le prossime ore gli esiti dell'autopsia sul cadavere della donna: a eseguirla il prof Biagio Solarino del Policlinico di Bari affiancato dal dottor Aldo Di Fazio, primario del reparto di Medicina legale del nosocomio lucano.

L'avvocato di Capasso: "non vi sono elementi che rimandano alla colluttazione"

"Aspettiamo gli esiti delle analisi, ma non mi sembra vi siano elementi per pensare a una colluttazione tra i due prima della morte di Dora" ha dichiarato l'avvocato di Antonio Capasso, Domenico Stigliani. Il giovane 30enne è indagato con l'accusa di istigazione al suicidio. I Carabinieri del Ris hanno effettuato dopo l'iscrizione al registro degli indagati un nuovo sopralluogo nell'appartamento del giovane. L'avvocato ha partecipato insieme al pubblico ministero, Chiara Guerriero.