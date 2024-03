Dopo mesi di vita nell’aeroporto di Bologna, trova casa grazie alla hostess: la storia di Arnaldo “Io ho sparso un po’ la voce e alcune persone meravigliose hanno dato la disponibilità di questo appartamento che sarà a tempo determinato fino a che il Comune riuscirà a trovare una casa” ha spiegato a Fanpage.it la hostess amica del signor Arnaldo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il signor Arnaldo avrà finalmente una casa, un punto di riferimento come lo chiama lui, per trascorre le giornate e soprattutto la notte e potrà lasciare così l'aeroporto Marconi di Bologna che da mesi era diventato il suo rifugio. Ad annunciarlo a Fanpage.it la hostess sua amica, Barbara Loconte, diventata per l'83enne un punto di riferimento importante. "Oggi ho accompagnato Arnaldo nella sua nuova casa" ha spiegato l'assistente di volo che ha preso a cuore la storia dell'uomo e si è mossa, in attesa che anche le istituzioni locali facciano la loro parte.

Arnaldo da mesi trascorreva le sue giornate allo scalo emiliano su una panchina rossa al piano terra, sistemandosi alla sera in un angolino con sacchi a pelo e coperte. Una non vita, sopratutto di notte. "Io desidero solo una casa, non una casa grande. Una stanza, un bagno, un pezzo di cucina, un letto: qui la notte è un incubo, non è come per chi perde il volo" aveva spiegato l'uomo.

Una casa ora l'ha trovata grazie proprio all'impegno della sua amica hostess che si è rivelato fondamentale perché il pensionato potesse trovare un riparo sicuro, seppur temporaneo. La nuova casa del signor Arnaldo infatti è stata trovata tramite conoscenze e sarà il riparo dell'83enne fino a che il comune di Bologna non avrà trovato per lui una sistemazione definitiva. "Io ho sparso un po' la voce e alcune persone meravigliose hanno dato la disponibilità di questo appartamento che sarà a tempo determinato fino a che il comune riuscirà a trovare una casa dell'Acer" ha spiegato Barbara Loconte.

Nei giorni scorsi, dopo gli articoli di stampa e il clamore mediatico, il Comune di Bologna si era finalmente mobilitato per Arnaldo con suoi servizi sociali, offrendo due notti in una struttura alberghiera della città per fargli lasciare l'aeroporto ma per ora nessuna sistemazione definitiva è stata trovata per l'uomo. "Se stanotte Arnaldo dormirà in un letto è grazie a queste persone meravigliose che hanno creduto in me e credono in lui" ha spiegato la Hostess, raccontando la gioia di Arnaldo per questa casa.

"Arnaldo aveva gli occhi lucidi, è stata una grandissima gioia stare con lui che continua a definirmi il suo angelo ma assicuro che la gioia più grande per me è stata quella di vederlo così felice" ha concluso la hostess.

Ha collaborato Beppe Facchini