Dopo la rottura con Sempio Lovati rivede Corona e insulta tutti: Nuzzi, Vespa, Infante e pure Giorgia Meloni

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, che hanno spinto la Procura di Pavia a pubblicare una nota ad hoc e il suo assistito Andrea Sempio a revocargli l'incarico, l'avvocato Massimo Lovati rivede Fabrizio Corona. È quanto si vede nell'ultima puntata di "Falsissimo", online su YouTube da lunedì sera, in cui l'ex re dei paparazzi torna a casa del legale a cui, a detta di quest'ultimo, aveva proposto di fare una fiction in cui avrebbe interpretato il personaggio di Jerry La Rana.

Corona si presenta a casa di Lovati questa volta vestito da prete. "È una metafora del sogno di Jerry La Rana, sono la reincarnazione del suo sogno sui mandanti dell'omicidio di Chiara Poggi", spiega all'inizio della puntata, riferendosi ad alcune dichiarazioni rilasciate da Lovati in precedenza circa un sogno che avrebbe fatto relativo al delitto di Garlasco e al suo presunto collegamento con il santuario delle Bozzole. L'avvocato però non apre subito, anche perché è impegnato cn la trasmissione di Rete 4 Quarto Grado per una intervista.

Ma alla fine, Corona riesce ad entrare a casa di Lovati, che riparte a ruota libera. "Ho avuto altri due esposti per tutte quelle cose lì. Dovevo difendermi. Gli esposti non mi piacciono. Io con le Procure non sono mai andato d'accordo. Non sono un leccac***. Io faccio il mio e basta, ma mi difenderò. Poi si vedrà", dice l'avvocato riferendosi alla nota della Procura di Pavia in cui venivano definite "false" le sue dichiarazioni a Corona sul pubblico ministero Civardi. "Loro si giustificano perché quello che ho detto può averli colpiti. Mi hanno già rovinato. Se sapevo che veniva fuori un caos del genere non ti avrei mai ricevuto – si rivolge poi a Corona -. Io credevo che tu eri un mio amico ma mi hai combinato un casino. In televisione è tutto una fiction ma non lo è quel processo e nemmeno quello che fanno a me".

Poi, sempre nella stessa puntata Corona gli chiede pareri su conduttori tv e politici. E Lovati risponde ancora una volta senza peli sulla lingua: "Giletti è emblematico, Nuzzi allineato, Milo Infante un pezzo di ****, Salvo Sottile è l'innominato, Federica Panicucci la mia amica del cuore, Eleonora Daniele è brava, Moreno è una donna eccezionale, Vespa è un c****. Adesso prendo un'altra querela. Secondo me Del Debbio è il migliore in assoluto, mentre Ore 14 Sera è il peggior programma. La Meloni? È una traditrice peggio di te – continua rivolgendosi all'ex re dei paparazzi – perché lei andava a fare il saluto romano 20 anni fa e adesso ha tradito gli ideali della destra. La Russa? Tutta gente da inceneritore, sono tutti ibridi. Hanno abbandonato gli ideali del fascismo per governare, per essere schiavi di Trump, dell'Occidente e dell'Europa".