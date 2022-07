Donna trovata morta in casa: “colpita con oggetto contundente”, la figlia in stato di fermo Una donna di 80 anni è stata trovata morta, forse uccisa con un oggetto contundente, nella sua abitazione a San Benedetto del Tronto. La figlia che ha dato l’allarme in stato di fermo.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Una anziana donna di 80 anni è stata uccisa oggi nella sua abitazione a San Benedetto del Tronto, nella provincia di Ascoli Piceno. È stata la figlia a dare l’allarme e, stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, potrebbe essere stata lei a colpire a morte la madre. La figlia della vittima, in stato confusionale, è stata trasportata in ospedale. Attualmente è in stato di fermo. Sul posto, in via della Pace, sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di San Benedetto. È in arrivo anche il procuratore capo di Ascoli Piceno Umberto Monti e il medico legale. L’anziana donna sarebbe stata colpita con un oggetto contundente nel suo alloggio nelle case popolari vicino al cimitero di San Benedetto. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima aveva delle ferite alla testa. Ancora tutti da chiarire i motivi dell'aggressione.

