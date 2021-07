in foto: Immagine di repertorio

Una donna è stata trovata morta nel pomeriggio di oggi, sabato 3 luglio, all'interno del suo appartamento in zona Garibaldi a Livorno, in Largo Divo Demi. Secondo le prime informazioni la donna, di sessantadue anni, era in casa a terra senza vita e presentava una ferita alla testa. Il decesso probabilmente risale a diversi giorni fa. Per questo motivo la polizia, che ha avviato subito le indagini, al momento non esclude alcuna ipotesi. A trovare il corpo della donna sono stati i vigili del fuoco, intervenuti per aprire la porta del suo appartamento. Si indaga per omicidio: la ferita sembrerebbe compatibile con un colpo inferto con una lampada presente nella camera da letto. Sempre da quanto appreso la polizia starebbe cercando un uomo, di origine marocchina, che sarebbe stato il convivente della donna e con il quale lei non sarebbe stata più in buoni rapporti. L'uomo, molto più giovane della donna, al momento risulta irreperibile.

I vicini di casa non vedevano la donna da giorni – I vicini di casa non vedevano la signora trovata morta da alcuni giorni: sarebbe stata proprio una amica della sessantaduenne a dare l'allarme nel primo pomeriggio di oggi. Immediato l'arrivo di una volante della Polizia di Stato che ha appunto chiesto l'intervento dei pompieri per poter aprire la porta dell'appartamento, dove hanno rinvenuto il corpo privo di vita della donna sul pavimento. Secondo le prime informazioni, la signora abitava in quella casa da alcuni anni.

I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso – Sul posto a Livorno sono intervenuti oltre alle forze dell'ordine, gli operatori sanitari inviati dal 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della signora e la Polizia Scientifica. In corso esami e approfondimenti per fare chiarezza in merito a quanto accaduto e a stabilire con esattezza quali siano state le cause che hanno portato alla morte della sessantaduenne.