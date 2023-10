Donna travolge uno scooter con l’auto e uccide un 59enne: in macchina c’era la sua bimba di pochi mesi Nella serata di venerdì 20 ottobre un’auto ha travolto in retromarcia uno scooter in via San Maurizio, all’altezza del civico 43. L’impatto tra i due mezzi è stato molto violento e il centauro, il 59enne Roberto Scudeler, è morto sul colpo. Alla guida del mezzo una donna di 33 anni, con lei la sua bimba di pochi mesi.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di archivio

Tragico incidente a Roncadelle di Ormelle, in provincia di Treviso, nella serata di ieri, venerdì 20 ottobre. Come si legge su Il Gazzettino, intorno alle 19.30 un'auto ha travolto in retromarcia uno scooter in via San Maurizio, all'altezza del civico 43. L'impatto tra i due mezzi è stato molto violento e il centauro ha perso la vita.

La vittima si chiamava Roberto Scudeler, aveva 59 anni ed era residente a Ponte di Piave. L'uomo è stato investito da un'auto che stava uscendo da una casa in retromarcia. Alla guida della Bmw 320 si trovava una mamma di 33 anni che, a bordo del mezzo, aveva con sé la sua bimba di pochi mesi, entrambe sono di nazionalità albanesi.

Secondo una parziale ricostruzione di quanto accaduto, durante la manovra la donna non si sarebbe accorta dello scooter, un Honda 125, che sopraggiungeva dietro il proprio mezzo e gli sarebbe andata addosso con il fianco destro. Stando ai primi accertamenti, pare che l'incidente sia dipeso dalla mancata precedenza che l'auto che era uscita da un'abitazione avrebbe dovuto dare per immettersi sulla via principale. Ma l'esatta dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita.

Ad allertare i soccorsi e le forze dell'ordine è stata una vicina di casa che, dopo aver sentito un forte rumore, si è subito precipitata fuori dalla sua abitazione nel tentativo di soccorrere l'uomo che era riverso a terra e che, stando a quanto dichiarato dalla testimone, non aveva più polso.

Sono stati tuttavia inutili i soccorsi, arrivati rapidamente sul luogo dell'incidente, con il Suem 118: per Scudeller non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Anche i carabinieri della stazione di San Polo di Piave si sono recati sul posto per i rilievi del caso. La mamma e la piccola, riportata in casa tra le braccia dei nonni, sono rimaste fortunatamente illese. Ora imezzi sono stati posti sotto sequestro.