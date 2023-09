Donna trovata morta carbonizzata nella casa in fiamme a Brindisi, interrogato il figlio La vittima è una pensionata di 71 anni che viveva nella casa distrutta dalle fiamme. I carabinieri in queste ore stanno interrogando il 47enne figlio della donna che pare sia il proprietario dell’abitazione.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Terribile tragedia nelle scorse ore nel Brindisino dove una donna è stata trovata morta e completamente carbonizzata dopo un devastante incendio in casa sua a San Michele Salentino. Il Dramma si è consumato nella notte tra martedì e mercoledì quando ai vigili del fuoco è arrivata una richiesta di soccorso per un incendio in atto in una abitazione del posto. I pompieri che sono accorsi sul luogo dell’accaduto, una zona di campagna, hanno provveduto a spegnere le fiamme facendo poco dopo la terribile scoperta.

La vittima con molta probabilità è una pensionata di 71 anni che viveva nella casa distrutta dalle fiamme. Il suo corpo infatti era completamente carbonizzato tanto da essere irriconoscibile e solo la successiva identificazione potrà darne certezza formale. L’allarme era partito poco dopo la mezzanotte con una chiamata di emergenza per un incendio in corso in una villetta in una zona isolata del territorio di San Michele salentino.

Quando i pompieri sono giunti sul posto, le fiamme avevano già invaso gran parte della casa e i vigili del fuoco non hanno potuto fare niente per salvare la donna. Solo dopo aver domato le fiamme, infatti, è avvenuta la macabra scoperta del corpo carbonizzato nella cucina nell'edificio.

Sul luogo della tragedia anche i carabinieri a cui sono state affidate le indagini per ricostruite i fatti e accertare eventuali responsabilità. I militari dell'arma in queste ore stanno interrogando il 47enne figlio della donna che pare fosse il proprietario dell'abitazione in cui viveva la 71enne. Sarebbe stato lui a lanciare l’allarme e ora viene ascoltato nella caserma dei carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni per ricostruire i fatti. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.