Ravenna, donna si lancia dal balcone con la figlia di 6 anni e il cane: la bimba e l’animale sono morti Una donna si è gettata dal nono piano del suo appartamento di Ravenna con la figlioletta e il cane. La bimba di 6 anni e l’animale sono morti, mentre la madre resta ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

132 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una bimba di circa sei anni è morta a Ravenna dopo che la madre si era lanciata con lei nel vuoto dal nono piano. Con loro è caduto dal nono piano anche un cane, anch'esso deceduto. Il tutto è avvenuto intorno alle 7.15 a Ravenna. La donna, di età compresa tra i 35 anni e i 40 anni, è ora ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto c'è la polizia.

Dalle prime informazioni, il marito della donna era in casa al momento della tragedia e non si sarebbe accorto di nulla. Anche lui sarebbe stato avvertito dalle Volanti della Polizia al ritrovamento dei corpi. Sul posto anche la Squadra mobile della Questura di Ravenna.

La donna è stata portata dal 118 in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. Nel volo sono invece morti la bimba e il suo cane, un meticcio nero. Il tutto è accaduto in via Dradi, a ridosso del centro. La donna potrebbe aver utilizzato l'impalcatura esterna che cinge il palazzo. Secondo le prime informazioni, potrebbe essersi arrampicata sull'impalcatura per le ristrutturazioni del palazzo per poi gettare nel vuoto la figlioletta e il suo cagnolino. Subito dopo, la donna ha tentato il suicidio.

Non sono ancora del tutto chiare le dinamiche dei fatti che saranno appurate nelle prossime ore dalla polizia giunta sul posto. La donna viveva in un appartamento del nono piano della palazzina, cinta per intero dalle impalcature in acciaio per la ristrutturazione, insieme alla figlioletta di 6 anni e il marito. L'uomo risulta essere l'unico non coinvolto nella tragedia e non si sarebbe accorto di quanto accaduto fino a quando le forze dell'ordine non lo hanno avvisato dell'accaduto al ritrovamento dei corpi.

I soccorritori sono stati allertati da alcuni residenti del palazzo e con l'ambulanza la donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Secondo la prima ricostruzione, a rallentare la caduta della donna sarebbero state proprio le impalcature presenti sulla facciata dell'edificio.