Donna muore travolta da un treno alla stazione di Novi Ligure: tempi di percorrenza fino a 160 minuti Una donna è morta dopo essere stata investita da un treno di passaggio alla stazione di Novi Ligure. Indagini in corso: Intercity e Regionali, che hanno subito limitazioni di percorso, hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 160 minuti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia oggi alla stazione di Novi Ligure, nell'Alessandrino, dove una giovane donna, di cui non si conosce ancora l'identità, è morta dopo essere stata travolta da un treno.

Dai primi accertamenti la vittima è stata colpita mentre attraversava impropriamente i binari, dall'Intercity Torino-Reggio Calabria, ma la dinamica non è ancora stata chiarita e tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria e della scientifica, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Il treno, che non doveva fermarsi a Novi, ha frenato la sua corsa dopo alcune centinaia di metri dal punto dell'investimento.

Numerosi i disagi al traffico ferroviario. Come comunica Trenitalia sul proprio sito internet, alle ore 20:20 la circolazione è tornata regolare dopo l'intervento dell'Autorità Giudiziaria. I treni Intercity e Regionali, che hanno subito limitazioni di percorso, hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 160 minuti. La circolazione ferroviaria sulla linea, dopo una temporanea interruzione, è ripartita su un solo binario.

Solo qualche giorno fa, sempre nell'Alessandrino, si era verificata una tragedia simile: un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere stato investito da un treno in partenza alla stazione di Felizzano. Il giovane, ospite di una comunità di minori, arrivato in Italia a dicembre scorso, pare fosse in ritardo probabilmente per andare a scuola e avrebbe attraversato i binari invece di utilizzare il sottopasso.