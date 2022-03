Donna morta a Ravenna, il marito dà l’allarme e all’arrivo dei carabinieri si getta dalla finestra Una donna è stata trovata morta a Ravenna e il marito, pare dopo averla accoltellata, ha tentato il suicidio gettandosi dal balcone.

A cura di Susanna Picone

Una donna ultrasettantenne è stata trovata morta all'interno del suo appartamento di via Gardella, alle porte di Ravenna. Sul corpo segni di fendenti sferrati con un'arma bianca: sarebbe stata uccisa con un coltello o comunque un’altra arma da taglio secondo le prime informazioni. Il marito, di qualche anno più anziano, è stato portato in ospedale in gravi condizioni dopo un volo dal balcone dell’appartamento. Si sarebbe gettato nel vuoto dal terzo piano di uno stabile condominiale, fin nel cortile interno. I fatti sono avvenuti questa mattina.

Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che i Pm Daniele Barberini e Marilù Gattelli e il medico legale legale dell'Ausl Romagna. Si tratterebbe di un omicidio-tentativo di suicidio. “È stato il marito che ha chiamato e ha dato l'allarme, poi quando sono arrivati i carabinieri, si è gettato dalla finestra”, è quanto ha spiegato il procuratore di Ravenna, Daniele Barberini, dopo un sopralluogo in via Gardella. Il magistrato ha aggiunto, parlando con i giornalisti presenti, che non erano noti problemi nella coppia né sono emerse eventuali denunce in famiglia.

Articolo in aggiornamento