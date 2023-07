Donna incinta partorisce in treno: travaglio gestito dalla capotreno e dall’amica ostetrica al telefono Frecciabianca di Trenitalia partito da Roma in direzione Torino è stato costretto a fermarsi per 40 minuti. Un ritardo di cui però nessuno si è lamentato. Mamma e neonata stanno bene.

A cura di Biagio Chiariello

"Ciao Daniela, sono su un treno e c'è una donna in travaglio, mi aiuti a farla partorire?". È cominciata così, più o meno, la telefonata che ieri ha portato ad un inaspettato fiocco rosa su un treno Frecciabianca di Trenitalia partito da Roma in direzione Torino. Ad un capo del telefono c'era Isabella Carnero, operatrice sanitaria dell'Ospedale di Pisa in viaggio per andare a trovare la mamma; all'altro capo Daniela Sanfilippo, collega ostetrica.

Il convoglio è partito verso le 7 della mattina da Termini e sarebbe dovuto arrivare alla stazione Porta Nuova del capoluogo piemonte verso le 13. È arrivato 40 minuti dopo, ma nessuno si è lamentato. Tutto è andato per il verso giusto fino alle vicinanze di Genova quando la donna che era salita in avanzato stato di gravidanza è entrata in travaglio.

È stata disposta così una fermata straordinaria nella stazione di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, ed è iniziata la ricerca di un sanitario a bordo del convoglio. A rispondere è stata l'operatrice sanitaria Isabella Carnero: ha chiamato la collega e amica ostetrica Daniela Sanfilippo, che era a casa perché nel suo giorno libero dal lavoro.

Leggi anche L'oroscopo del 15 giugno 2023

A monitorare la situazione, decisamente fuori dall'ordinario, c'erano la capotreno Loredana Ferreri e il caposervizio Andrea Luschi, tra i primi a rendersi conto di quanto stava per accadere.

“La prima cosa che ho pensato, quando ho risposto alla chiamata, è stata a uno scherzo – racconta l’ostetrica Daniela Sanfilippo contattata da FSNews.it – poi quando ho capito che era tutto vero mi sono resa conto che la soluzione della videochiamata, proposta dai dipendenti di Trenitalia, fosse la migliore".

Alla fine, tutto è andato per il verso giusto. La bambina è nata, intorno alle ore 12, in appena 40 minuti di travaglio. Insieme alla mamma (una donna straniera di cui non sono state rese note le generalità) è stata trasportata all’ospedale San Giacomo di Novi Ligure dalla Croce Verde, salita sul treno dopo il parto.

"Si è trattato di una giornata di lavoro davvero particolare e, ovviamente, senza precedenti – racconta la capotreno Loredana Ferreri – e tutto è andato per il meglio. Sono felice di aver contribuito a questo bel momento. Lavoro in Trenitalia dal ’95, e questo penso resterà il giorno più adrenalinico e bello della mia carriera professionale” ha detto Loredana Ferrari. Trenitalia sta ora pensando a uno speciale omaggio visto l'evento straordinario.