Donna di 54 anni trovata morta in casa nel Forlivese, indagini in corso: disposta l’autopsia sul corpo

Una donna di 54 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Forlimpopoli (Forlì). A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni familiari. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul corpo disposta l’autopsia per tentare di fare luce sull’accaduto.

Immagine di repertorio.

Una donna di 54 anni è stata trovata morta nella sua casa di Forlimpopoli, in provincia di Forlì.

Stando a quanto è stato ricostruito nelle scorse ore, a lanciare l'allarme nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 novembre sarebbero stati alcuni parenti della 54enne.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, nell'abitazione della donna è immediatamente intervenuto il personale sanitario del 118. Per la 54enne, purtroppo, non c'era già più nulla da fare.

I soccorritori, arrivati sul posto intorno a mezzanotte e mezza, hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

A quanto si apprende, accanto al cadavere sono state rinvenute diverse confezioni vuote di un farmaco che, se viene assunto in dosi eccessive, può portare alla morte.

Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla tipologia di farmaco che potrebbe aver assunto la donna, né in quali condizioni sia stato trovato il corpo.

Sul posto, insieme ai sanitari, sono sopraggiunti anche i militari dell'Arma dei Carabinieri a cui sono state affidate le indagini del caso per tentare di ricostruire l'accaduto, i momenti che hanno preceduto la tragedia.

Intanto, è stata disposta l'autopsia sul cadavere della donna per chiarire con esattezza le cause e le tempistiche del decesso, dovrebbe essere eseguita nei prossimi giorni. Non risulta che sul corpo siano stati rinvenuti segni di violenza.

Le due piste investigative seguite al momento da investigatori e inquirenti sarebbero quella del suicidio o della morte accidentale per abuso di farmaci.

Bisognerà tuttavia attendere gli esiti dell'esame autoptico per fare piena luce sul caso e allo stesso tempo escludere eventuali responsabilità di terzi.