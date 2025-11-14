Attualità
video suggerito
video suggerito

Donna di 42 anni muore dopo un intervento al ginocchio: indagati otto sanitari a Lecce

La procura indaga otto sanitari per la morte di Maria Toma, 42 anni, deceduta due giorni dopo un intervento al ginocchio. L’autopsia dovrà chiarire eventuali responsabilità.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un intervento considerato di routine si è trasformato in una tragedia all’ospedale di Scorrano, nel Leccese, dove la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e responsabilità professionale a carico di otto operatori sanitari – medici, un anestesista e alcuni infermieri – coinvolti nella gestione clinica di Maria Toma, 42 anni, affetta da sindrome di Down e deceduta due giorni dopo un’operazione al ginocchio.

La donna era stata ricoverata dopo una caduta in casa, in seguito a un improvviso malore. Gli accertamenti in pronto soccorso avevano evidenziato una lussazione del ginocchio, rendendo necessario un intervento in anestesia totale. L’operazione, secondo le prime ricostruzioni, era stata portata a termine senza complicazioni apparenti, e Maria era tornata in reparto in condizioni ritenute stabili.

La situazione è precipitata il 7 novembre, quando la paziente è stata colpita da un nuovo malore, rivelatosi fatale. La famiglia, convinta che qualcosa non abbia funzionato nel percorso assistenziale, ha presentato un esposto chiedendo chiarezza.

Leggi anche
Città di Castello, muore due ore dopo le dimissioni: indagati due medici per la morte di Sara Scarabicchi

Sarà l’autopsia, affidata ai medici legali del «Fazzi» di Lecce, a fare luce sulle cause del decesso e a verificare se durante la degenza siano stati trascurati segnali clinici significativi. Gli inquirenti attendono gli esiti dell’esame per capire se vi siano state omissioni o errori nelle procedure ospedaliere.

Nel frattempo, l’intera vicenda continua a sollevare interrogativi e ad alimentare l’attesa di risposte certe da parte dei familiari, decisi a ricostruire fino in fondo gli ultimi giorni di Maria.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Stoccolma, autobus di linea si schianta contro pensilina: “Ci sono tre morti”, autista arrestato
Si ipotizza un malore alla guida per il conducente del bus
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views