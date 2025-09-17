Donna di 37 anni trovata impiccata in casa ad Ascoli: si attendono i risultati dell’ispezione cadaverica

Una donna di 37 anni è stata trovata impiccata nella sua abitazione nel centro di Ascoli Piceno nella mattinata di mercoledì 17 settembre. I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Raccolta la testimonianza del compagno che ha lanciato l’allarme, si attendono i risultati della ricognizione cadaverica.

Immagine di repertorio

Una donna di 37 anni è stata trovata impiccata nella sua abitazione nel centro di Ascoli Piceno nella mattinata di oggi, mercoledì 17 settembre. A lanciare l'allarme è stato il compagno che risulta fosse insieme a lei al momento della tragedia, consumatasi in un piccolo monolocale dotato di soppalco.

È lì che il cadavere è stato rinvenuto, con una corda intorno al collo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri del comando provinciale e i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 37enne di nazionalità ucraina. Per la donna non c'è stato nulla da fare.

Al momento l'ipotesi più accreditata è quella del suicidio ma, a quanto si apprende, ci sarebbero elementi che avrebbero spinto la magistratura a disporre ulteriori approfondimenti, a partire da quelli sui rapporti che intercorrevano nella coppia.

Stando a quanto si legge sui quotidiani, la Procura di Ascoli Piceno sta attendendo l'esito della ricognizione cadaverica prima di aprire un fascicolo. L'esame sul corpo della 37enne servirà a verificare se ci sono altri segni indicativi della causa del decesso, oltre quelli determinati dalla corda.

Nella mattinata di oggi è stato inoltre effettuato un lungo sopralluogo nell'abitazione da parte del procuratore capo di Ascoli Umberto Monti e del sostituto Cinzia Piccioni, insieme ai medici della Medicina legale dell'Ast di Ascoli Sabina Canestrari e Francesco Brandimarti.

Ai rilievi hanno preso parte anche gli uomini dell'Arma dei Carabinieri che Reparto scientifico. I militari hanno anche raccolto la testimonianza dell'uomo che si trovava in casa con la 37enne al momento della tragedia, nei confronti del quale non sono stati presi provvedimenti.

Sarebbero stati sentiti anche i familiari della donna ed alcuni vicini di casa per tentare di fare piena luce sull'accaduto.