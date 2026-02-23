Donna decapitata a Scandicci, il killer costretto a un secondo ricovero nel giorno dell’interrogatorio

Issam Chlih è stato nuovamente trasportato in ospedale nel giorno dell’udienza di convalida del fermo per l’omicidio della 44enne di origini tedesche trovata decapitata a Scandicci. L’uomo era stato portato in carcere, ma una volta lì è apparso gravemente agitato.

L'uomo accusato di aver decapitato la 44enne senza fissa dimora trovata senza vita a Scandicci (Firenze) era stato trasferito in carcere dopo il ricovero in ospedale durato per giorni, ma nella mattinata odierna è stato nuovamente trasportato nel nosocomio San Giovanni di Dio perché gravemente agitato.

Issam Chlih non ha quindi potuto partecipare all'udienza di convalida. L'udienza è andata avanti, anche se non è stato svolto l'interrogatorio, data l'assenza del senzatetto fermato. L'uomo è indiziato per l'omicidio della 44enne, con la quale, sempre secondo le prime evidenze investigative, avrebbe avuto una forte lite per motivi legati alla droga.

L'uomo era stato portato nella casa circondariale ancora sedato, ma quando i sanitari hanno tentato di svegliarlo avrebbe dato in escandescenze, costringendo i medici di nuovo al ricovero. Chlih è infatti stato calmato con la somministrazione di farmaci. Non potendo essere curato in carcere, si è reso necessario il trasporto in pronto soccorso.

Per attestare con certezza il movente dell'omicidio bisognerà quindi aspettare ancora. Chi indaga è infatti convinto che alla base del barbaro delitto vi sia una lite legata agli stupefacenti, dai quali entrambi avevano una dipendenza. La 44enne di origini tedesche decapitata era stata fermata poco tempo prima del delitto in compagnia del suo assassino, al quale si accompagnava evidentemente da un po'.

I due dormivano nel casolare abbandonato dove Chlih viveva solitamente solo in compagnia del suo cane, un pittbul che è stato trovato a vegliare il corpo della 44enne.

La donna, come è emerso dai controlli effettuati dalle forze dell'ordine poco prima dell'omicidio, non era nota alle autorità e non aveva precedenti. Diversa era invece la situazione di Chlih, che invece aveva precedenti legati alla droga.