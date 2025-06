video suggerito

Donna accoltellata in un’abitazione a Reggio Calabria, ricoverata in ospedale: aggressore in fuga Una donna di 49 anni è stata accoltellata in un’abitazione a Reggio Calabria. Ricoverata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. A sferrare i fendenti, che l’hanno raggiunta a un fianco, un uomo conosciuto poco prima. Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciarlo. L’episodio è avvenuto in una casa situata in pieno centro storico, dove la 49enne si prostituiva. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una donna di 49 anni è stata accoltellata in un'abitazione a Reggio Calabria. I fendenti, sferrati da un uomo conosciuto poco prima, l'hanno raggiunta a un fianco. Le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciare l'aggressore.

I colpi non hanno interessato gli organi vitali della vittima dell'aggressione, che ora è ricoverata presso il Grande ospedale metropolitano. A quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

L'episodio è avvenuto all'interno di una casa che si trova nel pieno centro storico della città, in un zona di movida, dove la 49enne si prostituiva.

Agli investigatori della Squadra mobile che stanno indagando sull'accaduto, la donna non ha inizialmente fornito particolari indicazioni per poter identificare l'aggressore, se non il fatto che lo avesse incontrato poche ore prima.

Successivamente, però, gli inquirenti sarebbero riusciti a costruire un primo identikit dell'uomo che l'ha colpita, proprio grazie alla testimonianza della 49enne, rimasta lucida nonostante i colpi ricevuti all'addome.

Sul luogo dell'aggressione la Polizia scientifica ha eseguito i primi rilievi mentre la Squadra mobile sta conducendo le indagini coordinate dal sostituto procuratore di turno Daniele Scarpino.

Gli investigatori stanno anche cercando di capire quale sia stato il movente che ha spinto l'uomo ad accoltellare la donna. In queste ore sono state sequestrate le riprese delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Gli investigatori stanno visionando le immagini alla ricerca di elementi che possano permettere un rapida identificazione dell'uomo attivamente ricercato dalla Polizia. Non è escluso che presto possa essere individuato.