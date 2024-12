video suggerito

Domenica di freddo e ultime piogge: dove è attesa la neve, le previsioni meteo Oggi, domenica 1 dicembre si attendono piogge e ancora qualche nevicata sui rilievi. La settimana inizierà con tempo discreto su tutto il paese ma da martedì arriva una perturbazione dal nord Europa che porterà nuove piogge. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione Meteo

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domenica di freddo e gelo sull’Italia. Le temperature sono calate ovunque lungo lo stivale e continueranno a scendere nelle prossime ore. E anche la giornata di oggi, 1 dicembre, sarà all’insegna dell’aria fredda e, in alcune zone del Sud, sono attese anche delle precipitazioni. Nelle ultime ore c'è stato un crollo termico soprattutto al Centro-sud, dove si segnalano fino a 10 gradi in meno, al Nord invece il calo si fa sentire soprattutto di notte.

Le previsioni meteo di oggi, domenica 1 dicembre

Il vortice ciclonico che nelle ultime ore ha raggiunto il Sud-Italia, a partire da oggi si allontanerà gradualmente verso le isole della Grecia, ma le temperature restano basse sulla penisola. Nei dettagli, come riportano gli esperti de ilmeteo.it, al mattino residui e veloci piovaschi potranno bagnare alcuni tratti dell'Abruzzo e del Molise, dove è anche attesa neve in montagna. Tempo instabile, con possibili piogge già dal mattino, su Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e parte della Sicilia. Anche qui possibili nevicate in montagna a quote prossime ai 1300/1500 metri. Nel resto d’Italia il tempo invece sarà più soleggiato.

Come cambia il tempo la prossima settimana: le previsioni

Poi, a partire dalla prossima settimana, secondo gli esperti è atteso un aumento della pressione che garantirà un contesto meteo più tranquillo, che però durerà poco. Un ciclone in grado di provocare molta pioggia e anche nevicate è atteso nei prossimi giorni, poi verso il weekend dell'Immacolata è prevista un'irruzione di aria molto fredda dal Nord Europa.

In particolare, da martedì 3 dicembre inizierà una fase instabile dapprima al Nord e sulla Toscana con piogge e nevicate oltre i 1000 metri, poi il ciclone porterà piogge e temporali sulle regioni del Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori.