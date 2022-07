Domatrice assalita in Calabria dal suo elefante, la donna ancora in pericolo di vita Una domatrice di elefanti è stata attaccata dal suo animale al Safari Park di Maida. La donna ha riportato ferite piuttosto gravi all’addome e dopo un delicato intervento è in terapia intensiva.

A cura di Ilaria Costabile

È ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro una domatrice del Safari Park di Maida, a seguito di un brutto incidente verificatosi nella giornata di ieri 15 luglio. La donna, 46 anni, è stata trafitta dalle zanne del suo elefante, è stata portata d'urgenza in ospedale dove è stata sottoposta ad un delicato intervento all'addome, ma le sue condizioni sono attualmente piuttosto gravi.

Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, la 46enne che ha il compito di addomesticare l'elefante presente al Safari Park, sarebbe stata improvvisamente attaccata dal pachiderma imbizzarrito, che l'ha colpita con le zanne lanciandola in aria, scatenando attimi di terrore tra i presenti. A seguito dell'incidente la donna avrebbe riportato delle lacerazioni profonde all'addome, come dichiarato anche dai medici che hanno prestato il primo soccorso. È stata infatti portata immediatamente all'ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme e poi una volta giunta la nosocomio, è stata poi trasportata in elisoccorso all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Qui è stata sottoposta ad un intervento a seguito del quale i medici hanno preferito mantenere la prognosi riservata, dal momento che le ferite potrebbero aver toccato anche organi interni ed è passato poco tempo dall'operazione per avere un quadro chiaro delle condizioni della donna.

Intanto, nonostante l'accaduto abbia i contorni di un incidente avvenuto sul posto di lavoro, i carabinieri della compagnia di Girifalco hanno avviato delle indagini per approfondire la questione, accertandosi anche delle attività che si svolgono al Safari Park di Maida, un noto zoo nella provincia di Catanzaro che da tempo ospita diverse specie di animali, tra cui per l'appunto l'elefante che ha attaccato la sua domatrice.