Dodicenne trovata morta nel letto: si sospetta infezione dei tessuti dopo le dimissioni dall’ospedale Sospetta infezione dei tessuti per la 12enne trovata morta nel letto dal papà a Pordenone. La ragazzina era stata dimessa dall’ospedale dopo un trauma riportato al ginocchio durante un allenamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

A uccidere la 12enne americana residente a Pordenone la scorsa settimana potrebbe essere stata un'infezione dei tessuti della gamba sinistra. Secondo le prime informazioni, la ragazzina sarebbe stata trovata senza vita nel proprio letto la scorsa settimana e 24 ore prima della morte era stata dimessa dal nosocomio della Destra Tagliamento dopo un trauma a un ginocchio riportato in un allenamento.

Stando a quanto reso noto, il tutto sarebbe emerso dall'autopsia svolta oggi dal medico legale nominato dalla Procura, Antonello Cirnelli, alla presenza dei consulenti della dottoressa indagata, una pediatra di 39 anni. Secondo le prime informazioni, la dottoressa in servizio all'ospedale di Pordenone avrebbe visitato la 12enne su richiesta dei genitori dopo il trauma riportato al ginocchio durante un allenamento di football americano all'interno della Base Usaf di Aviano.

La morte della dodicenne è avvenuta oltre 24 ore dopo la dimissione. Gli accertamenti autoptici andranno avanti anche nei prossimi giorni e la Procura di Pordenone ha acquisito gli screenshot dei messaggi scambiati tra la ragazzina e il padre un giorno prima del decesso, quando sul ginocchio erano appare strane macchie rosse sull'arto inferiore sinistro. Delle macchie comparse sul ginocchio, però, non vi sarebbe traccia nel verbale del Pronto soccorso.

Eventuali accertamenti saranno effettuati nei prossimi giorni per capire se si sia trattato o meno di un caso di malasanità. Saranno in questo modo accertate eventuali responsabilità da parte di chi ha avuto in cura la 12enne, sottoponendola a tutti gli esami di rito e poi disponendone le dimissioni. Ventiquattro ore dopo il ritorno a casa, stando a quanto finora emerso, la ragazzina segnalava al papà le chiazze rosse sul ginocchio. La 12enne è stata trovata morta nel suo letto poche ore dopo.