Discute con il vicino e lo accoltella sul pianerottolo, arrestato 48enne: “Lite per motivi sentimentali”

Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Cagliari con l’accusa di tentato omicidio nei confronti del vicino di casa, il 37enne Giangiorgio Siddi. L’uomo ha accoltellato il rivale al termine di una lite legata, forse, a questioni sentimentali.

Immagine di repertorio

È stato arrestato per tentato omicidio il 48enne Giovanni Medas, residente a Cagliari, con l'accusa di aver accoltellato il vicino di casa Giangiorgio Siddi al culmine di una lite. Medas era già noto alle forze dell'ordine e, sempre stando alla prima ricostruzione, avrebbe accoltellato il vicino 37 alla pancia dopo una discussione. Medas è stato fermato all'interno della sua abitazione e la perquisizione della dimora ha permesso di ritrovare l'arma dell'aggressione, un coltello da cucina che Medas avrebbe afferrato al culmine del ligitio.

Medas è stato trasferito in carcere a Uta mentre Siddi è stato trasportato d'urgenza al Brotzu, dove è stato ricoverato in codice rosso. La sua prognosi resta riservata, ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

I Carabinieri stanno portando avanti le indagini e la prima pista è quella legata a una lite finita male per motivi sentimentali.

I fatti sarebbero avvenuto intorno alle 19 dell'8 settembre, quando i due vicini di casa si sono ritrovati a discutere animatamente nello stabile dove entrambi abitavano. La lite, stando al racconto dei testimoni, sarebbe esplosa in breve tempo per motivi futili probabilmente relativi a questioni sentimentali. Per questo motivo, il 48enne avrebbe afferrato dalla cucina un coltello, colpendo all'addome il vicino di casa e procurandogli gravi ferite.

L'uomo è stato subito soccorso, come apprende Fanpage.it, e trasportato in ospedale in codice rosso. L'intervento tempestivo ha scongiurato il pericolo di vita mentre l'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto del 48enne, il cui nome era già noto alle autorità.

Sconvolto l'intero rione di San Michele, che ha dovuto assistere alla lite verificatasi in pieno giorno. Le autorità hanno sentito anche alcuni testimoni che hanno riferito della discussione dai toni accesi prima dell'accoltellamento.