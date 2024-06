‘Dimenticato’ in un’area di servizio nel Bolognese: 12enne svizzero soccorso dalla polizia stradale

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

immagine di repertorio

È stato ‘dimenticato‘ per una distrazione in un'area di servizio dai compagni e dal responsabile di una comitiva di studenti che stava rientrando dalla riviera romagnola ed era diretta in Svizzera. Protagonista della disavventura, fortunatamente conclusasi con un lieto fine, un ragazzino svizzero di 12 anni, prontamente soccorso dalla polizia stradale.

I fatti risalgono alla sera del 2 giugno, anche se la notizia è stata diffusa solo oggi. Secondo quanto ricostruito, il gruppo di giovani aveva fatto una sosta nell'area di servizio di Pioppa Est, sulla A14, in località Zola Predosa (in provincia di Bologna).

Al momento di ripartire, il responsabile della comitiva ha fatto un errore nel contare i ragazzi presenti a bordo del pullman. Avrebbe infatti incluso anche il ragazzo ‘dimenticato' nell'area di sosta, che invece sembra fosse rimasto sul posto senza documenti e telefono cellulare.

Solo diverse ore dopo, raggiunta la zona di Parma, il responsabile della comitiva di studenti si è accorto dell'assenza del minore e ha subito contattato il Centro Operativo Autostradale e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per recuperare il ragazzino.

Il centro operativo ha quindi inviato immediatamente un'unità operativa della sottosezione della polizia stradale di Bologna. E nell'area di servizio gli agenti sono riusciti a trovare subito il giovane, che era visibilmente agitato ma incolume.

La pattuglia impegnata nel soccorso del 12enne – Foto Polizia

Gli agenti accorsi sul posto lo hanno prima tranquillizzato e poi hanno preso contatti con l'accompagnatore del gruppo di ragazzi e i familiari del 12enne. Il ricongiungimento del minore con i compagni di viaggio è avvenuto poco dopo, tramite una staffetta realizzata dalle pattuglie della Polizia stradale che erano presenti sul tratto autostradale.