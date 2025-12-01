Diffondono spari e frasi in arabo da una cassa bluetooth al centro commerciale: denunciati tre minorenni a Bari

Tre ragazzini tra 12 e 13 anni hanno diffuso in un Mediaworld di Casamassima un audio con spari e frasi in arabo, scatenando il panico. Identificati e denunciati.

Momenti di vero panico sono stati vissuti all'interno del centro commerciale di Casamassima, in provincia di Bari, quando, all’interno del negozio Mediaworld, tre ragazzini fra i 12 e i 13 anni hanno diffuso da una cassa bluetooth in esposizione un file audio con colpi di arma da fuoco e frasi in arabo. L’effetto, in un punto vendita già affollato in vista delle festività, è stato immediato: clienti in fuga e chiamate alle forze dell’ordine per un sospetto attentato.

A raggiungere l’esercizio commerciale sono stati i carabinieri della stazione cittadina e una pattuglia della Guardia di Finanza, già presente nell’area commerciale. Una volta ristabilita la calma, i militari hanno individuato i tre giovanissimi autori della messinscena, che avevano utilizzato uno smartphone per attivare il dispositivo audio. Tutti e tre sono studenti residenti in paese, incensurati per via della giovane età.

I minorenni sono stati denunciati in stato di libertà per procurato allarme e successivamente affidati ai genitori. La posizione degli esercenti e le eventuali responsabilità legate alla vigilanza interna saranno oggetto di ulteriori verifiche. Informate le autorità giudiziarie, ordinaria e minorile, sono state avviate le indagini.