Di ritorno dalla serata di Capodanno si schiantano in auto sulla A4: morto il conducente, grave una donna Due persone sono rimaste coinvolte in un grave incidente d'auto avvenuto lungo l'autostrada A4 in direzione Milano, tra gli svincoli di San Donà di Piave e Meolo Roncade. La persona alla guida della vettura è deceduta, mentre la donna che viaggiava sul sedile del passeggero è rimasta gravemente ferita.

A cura di Gabriella Mazzeo

Viaggiavano in auto in direzione Milano, sull'autostrada A4, nel tratto compreso tra gli svincoli di San Donà di Piave e Meolo Roncade. Per cause ancora al vaglio della polizia stradale, due persone sono state coinvolte in un gravissimo sinistro stradale avvenuto poco prima delle 3 del mattino sulla A4. Secondo quanto reso noto, le cause del sinistro stradale sono ancora da accertare. Un veicolo sarebbe finito contro le barriere fisse centrali che delimitano le carreggiate dopo l'impatto con il guardrail laterale. Una persona è morta, mentre una donna è stata ricoverata in ospedale con gravissime ferite.

Secondo le prime informazioni, le due persone coinvolte viaggiavano sulla stessa vettura e sono state soccorse dai vigili del fuoco, accorsi da Motta di Livenza e Mestre. La macchina è stata messa in sicurezza e la passeggera, gravemente ferita, è stata presa in cura dal personale del Suem, stabilizzata e trasferita in ospedale per ulteriori cure mediche.

La persona alla guida della vettura è invece deceduta sul colpo a causa del violento impatto contro le barriere fisse centrali sulla carreggiata. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco e del personale di Autostrade Alto Adriatico sono terminate intorno alle 5.30. Non sono ancora state diffuse ulteriori notizie sull'identità delle vittime. La polizia stradale lavora ai rilievi necessari per ricostruire la dinamica dei fatti avvenuti poco prima delle 3 del mattino, probabilmente di ritorno dai festeggiamenti per il nuovo anno che nella serata di ieri si sono tenuti in tutte le città d'Italia.

Nella serata di ieri, poco dopo la mezzanotte, sono stati registrati almeno 274 feriti in Italia a causa dei botti fatti esplodere per i festeggiamenti. I più gravi sono due 17enni di Giugliano, in Campania: i due ragazzini sono rimasti gravemente feriti dall'esplosione di alcuni petardi. Un 25enne, invece, è stato investito durante le consuete celebrazioni mentre attraversava la strada in via Caracciolo a Napoli.