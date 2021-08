Di fronte all’Argentario spunta “Nord”, yacht con 20 appartamenti vista mare e sommergibile a bordo L’imbarcazione di lusso è stata avvistata nelle acque di Talamone, Orbetello, in provincia di Grosseto: si tratta del nuovissimo gioiello – varato proprio nel 2021 – di Alexey Mordashov, miliardario russo, il più ricco del Paese. Con i suoi 142 metri di lunghezza, Nord è tra gli yacht più grandi al mondo.

A cura di Valerio Papadia

Lo yacht "Nord" avvistato nelle acque dell’Argentario

Immaginate un palazzo, un condominio di lusso, dalle linee sinuose e aggraziate e capace di navigare: questo e molto di più è "Nord", super yacht avvistato al largo di Talamone, Comune di Orbetello, nota località balneare e turistica dell'Argentario, in provincia di Grosseto. Con i suoi 142 metri di lunghezza, "Nord" è tra gli yacht di lusso più grandi al mondo: si tratta del nuovo gioiello di tecnologia e design del miliardario russo Alexey Mordashov, a capo di Severstal, holding sovietica con interessi nell'energia e nei metalli; secondo Forbes, il patrimonio stimato di Mordashov è di circa 29,1 miliardi di dollari, il che lo rende l'uomo più ricco di Russia.

Lo yacht "Nord" è costato 500 milioni di dollari

Come detto, l'imbarcazione di lusso è nuovissima: lo yacht è stato varato proprio nel 2021 nei cantieri di Lurssen, a Bremen-Vegesack, nel nord della Germania, mentre la bellezza degli interni e degli esterni si deve all'italianissimo Nuvolari & Lenard; batte bandiera delle isole Cayman. Lo yacht è dotato di 20 cabine, o sarebbe meglio dire 20 appartamenti, tutti vista mare, che possono ospitare fino a 36 persone, mentre a bordo si trovano piscine, palestre, un beach club con centro estetico, una piattaforma dalla quale possono decollare e atterrare elicotteri e perfino un sommergibile. Da capogiro la cifra sborsata da Mordashov per acquistarlo: 500 milioni di dollari.

Chi è Alexey Mordashov, proprietario di "Nord"

Alexey Alexandrovich Mordashov

Nato in Russia il 26 settembre del 1965, Alexey Alexandrovich Mordashov proviene da una famiglia di umili origini. Negli anni Ottanta si laurea in Economia all'Istituto ENGECON (Engineering-Economical Institute) di Leningrado e, nel 1988, entra a far parte con ruoli manageriali della Cherepovetskiy Metallurgical Plant, azienda della quale diventa amministratore delegato nel 1996. Negli anni Novanta dà poi vita alla Severstal, acquisendo aziende carbonifere, minerarie e metallurgiche.