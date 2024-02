Destino crudele per Pompilio: morto in un incidente, era sopravvissuto a una tragedia simile 2 anni fa Auto fuori strada nel Brindisino, muore il 19enne Pompilio Gianmarco Micello, ferita una sua amica: il 17 dicembre del 2022 il giovane si salvò da un gravissimo incidente sulla strada che collega Brindisi a San Pietro Vernotico nel quale morirono tre persone, di cui 2 erano suoi amici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 17 dicembre del 2022 era scampato, miracolosamente, ad un gravissimo incidente stradale in cui morirono tre persone. A distanza di neanche un anno e mezzo dopo, a pochi chilometri di distanza, il destino per Pompilio Gianmarco Micello è stato diverso: il ragazzo di 19 anni, residente a San Pietro Vernotico (Brindisi), ha perso la vita in un sinistro nella serata di ieri, venerdì 23 febbraio sulla strada provinciale che collega San Donaci con Tuturano, nel territorio di Cellino San Marco.

La dinamica del tragico incidente è ora al vaglio della stradale, ma stando ai primi accertamenti il giovane era alla guida di una Fiat Grande Punto quando all’altezza di una curva, ne ha perso il controllo ed è finito fuori strada: la macchina si è ribaltata più volte finendo nelle campagne adiacenti, fermandosi a circa 50 metri dalla carreggiata. Un passante quando l’ha vista ribaltata e con le luce ancora accese, ha subito dato l'allarme.

Sul posto sono arrivati il personale del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e i carabinieri. Ma per Micello era già troppo tardi. Con lui c'era una ragazza di 18 anni, rimasta ferita ma non in pericolo di vita. I pompieri hanno lavorato a lungo per riuscire a liberare i due ragazzi dalle lamiere del veicolo. L’auto è stata sequestrata.

Come detto, il giovane la sera del 17 dicembre del 2022 era rimasto coinvolto in un altro incidente sulla strada che collega Brindisi a San Pietro Vernotico: all'epoca si trovava a bordo di una Ford Fiesta, insieme a quattro amici: due di loro persero la vita, oltre ad un'altra persona che era ne altre due macchine coinvolte. Pompilio fu costretto al ricovero in ospedale per un mese di ospedale, ma sopravvisse.