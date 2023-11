Denunciata la mamma di Kata: avrebbe accoltellato una donna in un locale di Firenze Katherine Alvarez Vasquez, mamma di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa il 10 giugno scorso a Firenze, è stata denunciata. Avrebbe accoltellato una connazionale di 21 anni durante un violento litigio in una nota discoteca fiorentina. La 35enne avrebbe detto agli inquirenti di essersi difesa. Indagini in corso.

A cura di Eleonora Panseri

Katherine Alvarez Vasquez, mamma di Kata

Katherine Alvarez Vasquez, 35 anni, la mamma di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa il 10 giugno scorso a Firenze, è stata denunciata dalla polizia: avrebbe accoltellato un'altra donna durante un violento litigio all'interno dei bagni di una nota discoteca fiorentina. A richiedere l’intervento della polizia è stato il personale del locale notturno.

L'alterco sarebbe avvenuto intorno alle 2 di notte fra domenica 19 e lunedì 20 novembre. La donna ferita è una 21enne, anche lei di origini peruviane come la madre della bimba di cui non si sa più nulla da mesi. La giovane ha riportato cinque ferite al volto, inflitte molto probabilmente con un'arma da taglio ed è stata portata al pronto soccorso, dove è stata medicata. Qui le sono stati applicati alcuni punti di sutura sul viso e la prognosi al momento è di una ventina di giorni.

Le versioni delle due donne

Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali nelle scorse ore, sembra che le due donne abbiano discusso per futili motivi, rancori pregressi forse legati a precedenti questioni sentimentali. Alle forze dell'ordine la 21enne ha raccontato di esser stata aggredita dalla mamma di Kataleya: sarebbe stata prima presa per i capelli, poi Katherine avrebbe estratto un oggetto appuntito con cui l'avrebbe ferita più volte al volto e alla testa.

Non è stato possibile accertare se sia stato usato un coltello, un paio di forbici o un altro oggetto contundente: la polizia al momento non ha ritrovato l'arma. "Mi ha aggredita e mi sono difesa", avrebbe detto Katherine Alvarez per giustificare il suo gesto.

In corso ulteriori accertamenti

Al momento sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause della presunta aggressione a mano armata. E per confermare o smentire la ricostruzione fornita dalle due donne coinvolte nella vicenda. Nei bagno dove sarebbe avvenuto l'accoltellamento non sarebbero presenti telecamere. Intanto, mentre si cercano nuove evidenze, la 35enne è stata denunciata per lesioni aggravate.