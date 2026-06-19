Denise Pipitone, si punta sulle orecchie per nuove analisi biometriche: istanza per riapertura dopo l’estate

Nei mesi successivi all’estate potrebbe essere presentata una richiesta per la riapertura delle indagini sul caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel 2004. La criminologa Delfino Pesce a Fanpage.it: “Nuove analisi biometriche rispetto alle segnalazioni che abbiamo ricevuto, ci concentriamo sulle orecchie”.

Denise Pipitone all’epoca della scomparsa

Potrebbe essere presentata a breve, nei mesi che seguiranno l'estate, un'istanza di riapertura delle indagini per il caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo.

Lo ha detto a Fanpage.it la criminologa Antonella Delfino Pesce che assiste Tony Pipitone, ex marito della madre di Denise, Piera Maggio, e padre legale della bambina, insieme all'avvocata Barbara Iannuccelli. L'uomo si è avvalso della collaborazione di diversi consulenti che si sono occupati di aspetti diversi della vicenda.

Denise Pipitone e la criminologa Antonella Delfino Pesce.

Delfino Pesce, che ha avuto un ruolo decisivo nella riapertura del caso dell’omicidio di Nada Cella, ha spiegato che la richiesta si baserà sulla sua relazione, sul lavoro dell’investigatore Giuseppe Asaro, che si è occupato di un'analisi delle celle telefoniche, e su quello di altri professionisti.

Inoltre, sempre sul fronte investigativo la criminologa sta svolgendo un'analisi biometrica, con la collaborazione della professoressa Macchia della Università di Bari, relativa alle foto ricevute in questi mesi. L'attenzione delle due esperte si concentra su un elemento: le orecchie.

Delfino Pesce ci spiega: "Al di là dell’age progression, che sicuramente può dare uno spunto a una persona comune, ho chiesto di mandarmi foto in cui si vedano le orecchie perché è un elemento che in un confronto biometrico fornisce un’affidabilità più alta".

L’ultimo age progression diffuso dalla famiglia.

Infatti, oggi Denise Pipitone ha 25 anni e la sua fisionomia, passando da quella di una bimba a quella di una giovane donna, potrebbe essere estremamente cambiata. "Le orecchie invece cambiano molto meno nel tempo e sono più utili per fare un lavoro morfometrico", precisa la criminologa.

Alcuni mesi fa Delfino Pesce aveva fatto una rivelazione sul lavoro che stava svolgendo sul caso: l'esistenza di un nuovo testimone che avrebbe riferito informazioni rilevanti sulla scomparsa della bambina.

A Fanpage.it ribadisce: "Ci sono tre persone mai sentite e una di questo è molto importante". E aggiunge: "Tra l'altro, grazie al lavoro svolto dal collega sulle celle telefoniche, siamo riusciti a ricostruire una timeline del giorno della scomparsa diversa da quella portata al processo".

A febbraio 2025 la Procura di Marsala aveva respinto una precedente richiesta di riapertura del caso presentata da Pipitone. Secondo gli inquirenti, non sarebbero stati presentati elementi nuovi tali da giustificare una riapertura dell'indagine, archiviata nel 2021. Ora la speranza è che le nuove evidenze raccolte portino a una decisione diversa.

La mattina del 1° settembre 2004 la bambina, che all'epoca aveva 4 anni, si trovava in strada a giocare nei pressi della casa di famiglia. Fu vista l'ultima volta alle 11.45 dalla zia, moglie del fratello della madre.

La piccola fu lasciata sola per pochi minuti, dopo che la donna aveva richiamato in casa per il pranzo il figlio, cugino di Denise, che stava giocando con lei. Da quel momento della bambina si sono perse completamente le tracce.

Della scomparsa della bambina fu inizialmente accusata Jessica Pulizzi, figlia di Anna Corona e di Pietro Pulizzi (attuale compagno di Piera Maggio e padre biologico di Denise), ma dopo anni di processi la donna è stata definitivamente assolta in terzo grado. Dopo oltre 20 anni, le sorti della bimba restano ancora un mistero. Mistero su cui si cerca ancora di fare luce.