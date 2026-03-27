Denise Pipitone, Armando Palmegiani diventa consulente di Piera Maggio: “Aperti a confronto su nuove piste”

Denise Pipitone

"L'attività che hanno fatto i consulenti di Antonio Pipitone al momento non la conosciamo. Sappiamo che hanno presentato un'istanza di riapertura che è stata rigettata. Avevano chiesto un incontro con il legale della signora Maggio, l'avvocato Frazzitta, ma per vari motivi non si è verificato. La linea resta di massima disponibilità a un confronto".

A parlare a Fanpage.it è Armando Palmegiani, ex commissario capo della Polizia di Stato che ha lavorato per 30 anni alla Scientifica. Di recente, ha ricevuto un nuovo incarico, quello di consulente di Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, la bimba di 4 anni scomparsa il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo (Trapani).

Armando Palmegiani

L'annuncio è stato dato durante il programma ‘Scomparsi', in onda su Canale 122. All'ex poliziotto, che negli anni si è occupato di alcuni dei casi di cronaca più complessi e rilevanti del nostro Paese, come l'omicidio di Marta Russo e il delitto di Garlasco (dal 2025 è consulente del nuovo indagato, Andrea Sempio), chiediamo un commento sulle recenti rivelazioni della dottoressa Antonella Delfino Pesce.

La criminologa nel 2021 ha ottenuto la riapertura delle indagini sull'omicidio di Nada Cella e nelle scorse settimane ha detto di aver trovato un nuovo testimone sul caso Pipitone che potrebbe aprire uno scenario investigativo concreto.

"Sono disponibile personalmente a confrontarmi con la dottoressa Delfino Pesce, che conosco da tempo, per prendere atto di quello che è stato fatto e capire fino a che punto sono arrivati", ci dice ancora Palmegiani.

Che precisa: "Ovviamente, bisogna tenere conto che non c'è un'indagine in corso e, di conseguenza, non c'è nemmeno il segreto istruttorio. È importante ribadirlo".

Nel 2025 la Procura di Marsala ha respinto una richiesta di riapertura del caso presentata dal padre legale della bambina, Tony Pipitone, perché non sarebbero stati prospettati nell'istanza elementi nuovi tali da giustificare una riapertura dell'indagine, già archiviata nel 2021.

"Sono anni che seguo questo caso, anche prima di ricevere il mandato di consulente, e ci sono davvero tanti elementi da considerare. Ripeto che da parte nostra c'è massima disponibilità a un eventuale confronto sulle nuove risultanze raccolte, se vogliono fornircele. Noi, a priori, non ci opponiamo a nulla", aggiunge.

"Stiamo parlando di un caso dove il caos regna, – conclude Palmegiani – è estremamente complesso e bisogna fare tutti i passaggi con le giuste modalità".